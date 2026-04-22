22.04.2026 08:18

Ceny ropy naftowej spadają po decyzji Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni

Ceny ropy naftowej spadały w środę rano. We wtorek prezydent USA Donald Trump podał, że przedłuża zawieszenie broni między USA a Iranem.

Ropa WTI około godz. 8:07 była wyceniana na 88,77 dolara za baryłkę i taniała o 1 proc.

Baryłka ropy Brent kosztowała 97,85 dolara, a jej cena spadała o 0,64 proc.

Trump ogłosił we wtorek, że przedłuży rozejm do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

"W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka polowego Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję (....). Przedłużę zawieszenie broni do czasu przedstawienia ich propozycji i zakończenia rozmów, w taki czy inny sposób" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Iran nie odniósł się do wypowiedzi Trumpa. Pod znakiem zapytania stoją także rozmowy USA–Iran, które miały odbyć się w tym tygodniu w Pakistanie.

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol powiedział we wtorek w rozmowie z radiem France Inter, że wybuch wojny USA i Izraela z Iranem doprowadził do największego kryzysu energetycznego, jaki kiedykolwiek odnotowano na świecie. Trwająca od blisko dwóch miesięcy wojna powoduje poważne zakłócenia w transporcie ropy i gazu przez cieśninę Ormuz.

Ceny ropy naftowej spadały w środę rano po tym, jak we wtorek prezydent USA Donald Trump podał, że przedłuża zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Fot. Anthony Prieto/Bloomberg via Getty Images
