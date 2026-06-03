Kategorie artykułu: Biznes Świat
TOP 10 czeskich podatników. Koncerny zbrojeniowe karmią budżet państwa
Škoda Auto zapłaciła w 2025 r. fiskusowi 17,6 mld koron. To więcej niż w ostatnich trzech latach łącznie. W czołowej 10 podatników w Czechach znalazły się po raz pierwszy zbrojeniowe Excalibur Army i STV Group.
Excalibur Army z siedzibą w Šternberk to jedna z firm należących do holdingu Czechoslovak Group (CSG). Specjalizuje się w produkcji i modernizacji sprzętu wojskowego, w tym czołgów, transporterów opancerzonych i artylerii. W 2025 r. Excalibur Army zapłacił czwarty pod względem wysokości CIT w Czechach. Fot. John Keeble/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które firmy znalazły się wśród 10 największych czeskich podatników.
- Jak wzrosły przychody, a jak podatki płacone przez czeskie koncerny zbrojeniowe.
- Której z największych czeskich firm nie znajdziesz w TOP 100 płatników CIT i dlaczego.