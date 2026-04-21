Ceny ropy spadają. Rynek czeka na rozmowy USA–Iran

Ceny ropy naftowej spadały we wtorek rano po tym, jak pojawiły się sygnały, że Iran weźmie udział w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi w Islamabadzie, zanim zakończy się zawieszenie broni pomiędzy stronami.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj około godz. 8.05 taniała o 1,43 proc. i kosztowała 88,33 dolara.

Cena ropy Brent w dostawach na czerwiec spadała około godz. 8.21 o 0,90 proc. do 94,62 dolara.

Portal Axios podał, powołując się na źródła w Białym Domu, że wiceprezydent USA JD Vance uda się we wtorek do Pakistanu na negocjacje z Iranem. „The New York Times", powołując się na źródła w irańskiej administracji, podał, że do Islamabadu uda się także delegacja z Teheranu. Z kolei źródła w Pakistanie przekazały agencji Reuters, że rozmowy mają się odbyć w środę.

„Albo przejdziemy teraz do jakiejś formy deeskalacji, albo będziemy mieć bardziej długotrwałe zakłócenia, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy energii. Rynki będą niezwykle wrażliwe na wszelkie doniesienia dotyczące Bliskiego Wschodu w ciągu najbliższych 24 godzin" – skomentował sytuację na rynku Dilin Wu, strateg ds. badań w Pepperstone Group.

Analitycy Citigroup prognozują, że ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć do 110 dolarów za baryłkę, jeśli ruch statków przez cieśninę Ormuz pozostanie ograniczony przez kolejny miesiąc.

