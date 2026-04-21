Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.04.2026
21.04.2026 08:37

Ceny ropy spadają. Rynek czeka na rozmowy USA–Iran

Ceny ropy naftowej spadały we wtorek rano po tym, jak pojawiły się sygnały, że Iran weźmie udział w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi w Islamabadzie, zanim zakończy się zawieszenie broni pomiędzy stronami.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj około godz. 8.05 taniała o 1,43 proc. i kosztowała 88,33 dolara.

Cena ropy Brent w dostawach na czerwiec spadała około godz. 8.21 o 0,90 proc. do 94,62 dolara.

Portal Axios podał, powołując się na źródła w Białym Domu, że wiceprezydent USA JD Vance uda się we wtorek do Pakistanu na negocjacje z Iranem. „The New York Times", powołując się na źródła w irańskiej administracji, podał, że do Islamabadu uda się także delegacja z Teheranu. Z kolei źródła w Pakistanie przekazały agencji Reuters, że rozmowy mają się odbyć w środę.

„Albo przejdziemy teraz do jakiejś formy deeskalacji, albo będziemy mieć bardziej długotrwałe zakłócenia, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy energii. Rynki będą niezwykle wrażliwe na wszelkie doniesienia dotyczące Bliskiego Wschodu w ciągu najbliższych 24 godzin" – skomentował sytuację na rynku Dilin Wu, strateg ds. badań w Pepperstone Group.

Analitycy Citigroup prognozują, że ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć do 110 dolarów za baryłkę, jeśli ruch statków przez cieśninę Ormuz pozostanie ograniczony przez kolejny miesiąc.

Źródło: PAP/XYZ

Ceny ropy naftowej spadały we wtorek rano. Rynek liczy, że odbędzie się kolejna tura rozmów między USA a Iranem, Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Kobieta, która rządzi rektorami. „Uczelni w Polsce jest zbyt wiele” (WYWIAD)
– Nie wierzę w zbiorowy „spadek inteligencji” pokolenia Z. To raczej efekt zmian cywilizacyjnych – młodzi częściej traktują studia instrumentalnie. Uczelni jest zbyt wiele, więc studenci wybierają…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Protest głodowy w kopalniach Solino. Orlen rozkłada ręce, rząd nie reaguje
Już ponad 35 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino z grupy Orlen. Część protestujących trafiła do szpitala. Załoga walczy o utrzymanie największego w…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Miliardy z Innovate Poland płyną na rynek. PFR Ventures ogłosił pierwszy nabór
Innovate Poland nabiera tempa. PFR Ventures uruchomił proces aplikacyjny do Innovate PL FoF. Na inwestycje w fundusze może trafić 2,4 mld zł.
20.04.2026