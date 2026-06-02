Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z gorszym wynikiem. Uniwersytety zaczęły gonić politechniki.
02.06.2026, 05:32
W przyznanych w minionym roku patentach na wynalazki i wzory użytkowe wyraźnie widać dominującą pozycję nauki. Nauka jest reprezentowana przede wszystkim przez uczelnie wyższe. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo uczelnie przewyższają firmy pod względem nowych patentów na wynalazki.
- Które szkoły wyższe patentują najwięcej.
- Jak komercjalizuje badania Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania, który czterokrotnie zwiększył liczbę patentów.