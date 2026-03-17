Citi Handlowy miał w 2025 r. 1,67 mld zł zysku netto

Zysk netto grupy Banku Handlowego z działalności kontynuowanej i zaniechanej w czwartym kwartale 2025 r. wzrósł do 596,4 mln zł z 367,9 mln zł rok wcześniej.

To wynik o 7,9 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali zysk na poziomie 552,9 mln zł.

W całym 2025 r. zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej spadł do 1,67 mld zł z 1,76 mld zł w 2024 r.

W czwartym kwartale 2025 r. wynik odsetkowy Citi Handlowego wyniósł 510,9 mln zł i był o 2,1 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 500,4 mln zł. W ujęciu rocznym wynik był niższy o 8,2 proc.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 107,9 mln zł. To oznacza, że był o 1,1 proc. powyżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (106,8 mln zł) i o 10,8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2024 r.

Koszty wyniosły 165,3 mln zł, czyli były o 8,1 proc. niższe od konsensusu na poziomie 179,9 mln zł oraz niższe od kosztów w czwartym kwartale 2024 r. o 3,4 proc.

Saldo rezerw banku w ostatnim kwartale 2025 r. było dodatnie i wyniosło 2,6 mln zł. Rynek zakładał zawiązanie rezerw (salda ujemnego) na poziomie 10,4 mln zł.

Jak przypomniała w liście do akcjonariuszy prezeska Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska, w 2025 r. bank ogłosił zamiar sprzedaży bankowości detalicznej i skupienia się wyłącznie na bankowości instytucjonalnej. Połączenie bankowości detalicznej z VeloBankiem wraz z migracją klientów jest planowane na połowę 2026 r.

„Skuteczność naszej strategii już dzisiaj przekłada się na wyniki finansowe banku (...). Wolumeny kredytów w bankowości instytucjonalnej rosły nam szybciej niż średnia na rynku i osiągnęły historyczny poziom" – stwierdziła Elżbieta Czetwertyńska w liście.

Citi w 2025 r. udzielił łącznie 6,7 mld zł nowego finansowania klientom w tym sektorze. To wzrost o 22 proc. rok do roku, podczas gdy dynamika na rynku wynosiła 7 proc. – podał bank. Depozyty klientów instytucjonalnych wzrosły o 19 proc. w ujęciu rocznym.

Źródło: PAP/XYZ