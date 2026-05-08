08.05.2026
08.05.2026 07:33

Coraz mniej Polaków grilluje. Ci, którzy jeszcze to robią, coraz częściej korzystają z promocji

Coraz mniej Polaków chce organizować grilla u siebie. Nie chodzi tylko o rosnące ceny, ale także o brak miejsca czy zmianę przyzwyczajeń. Jednocześnie ci, którzy dalej grillują, coraz chętniej korzystają z promocji.

W 2026 r. jedynie 35 proc. badanych chce zorganizować grilla u siebie. Tymczasem jeszcze w 2024 r. planowało to 56 proc. respondentów. Do znajomych na spotkanie przy grillu planuje zaś pójść około 42 proc. ludzi – wynika z raportu „Grillowanie 2026" Inquiry i Grupy Blix.

Są trzy główne powody coraz mniejszego zainteresowania grillowaniem. Po pierwsze to rosnące koszty życia, po drugie brak odpowiedniego miejsca oraz zmieniające się zwyczaje.

Jeśli chodzi o tych, którzy dalej grillują, to 90 proc. z nich zamierza kupować na takie spotkania mięso, kiełbasę i alkohol. Planują na te towary wydać ponad 100 zł. Coraz chętniej też sięgają po marki własne oraz promocje z gazetek i aplikacji.

46 proc. badanych twierdzi bowiem, że atrakcyjna promocja może ich skłonić do zmiany sklepów. 31 proc. respondentów stwierdziło zaś, że jest w stanie wybrać inną markę niż planowali, jeśli będzie na nią dobra oferta. Jedynie 14 proc. grillujących uważa, że promocje nie wpływają na ich decyzje o zakupach.

– Choć grillowanie pozostaje ważnym elementem polskiego stylu życia, konsumenci coraz ostrożniej podchodzą dziś do wydatków związanych z organizacją spotkań towarzyskich. Widzimy wyraźnie, że o sukcesie sprzedażowym w sezonie grillowym coraz częściej decyduje nie tylko oferta produktowa, ale przede wszystkim umiejętność dotarcia do klienta na etapie planowania zakupów. Dla handlu i producentów oznacza to konieczność budowania atrakcyjnych promocji i silnej obecności w kanałach mobilnych – ocenia wyniki badania Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Badanie zrealizowano w kwietniu 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1015 respondentów.

Najpopularniejszą formą spędzania Majówki 2026 będzie odpoczynek na świeżym powietrzu, grillowanie oraz spacery. To aktywności, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a jednocześnie pozwalają realnie odpocząć./fot. gettyimages
Polacy odwracają się od grilla. Spada liczba tych, którzy chcą organizować takie spotkania. Fot. gettyimages
