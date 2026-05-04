04.05.2026 08:25

Rosjanie zaczęli oszczędzać na grillu, pogoda na majówkę też nie dopisała

Sprzedaż detaliczna mięsa przeznaczonego na grilla w kwietniu 2026 r., liczona w ujęciu ilościowym, spadła o 10 proc. rok do roku – zauważa rosyjski dziennik gospodarczy „Kommersant”, powołując się na dane Platformy CRF, jednego z największych w Rosji operatorów kas fiskalnych.

„Kommersant” zachowuje pozory niezależności. Od wielu lat publikuje jednak treści, które w sposób mniej lub bardziej subtelny wspierają oficjalny, putinowski przekaz.

Rosyjski konsument ma coraz gorzej, spada frekwencja w marketach

Artykuł opisujacy majówkowe problemy zwykłych Rosjan można interpretować jako swoisty wentyl bezpieczeństwa, którym pozwala się upuścić ciśnienie społecznego niezadowolenia, zanim znajdzie ono ujście gdzie indziej.

Jeśli zatem „Kommersant” pisze o problemach przy grillu, realna sytuacja w statystycznym rosyjskim gospodarstwie domowym może być znacznie gorsza.

W tym kontekście uwagę zwracają bardziej szczegółowe dane przytaczane przez gazetę.

Spadła nie tylko sprzedaż mięsa. Popyt na same grille obniżył się o 11 proc., na środki do ich rozpalania – o 10 proc., na szaszłyki – o 6 proc., a na węgiel drzewny – o 4 proc.

– Wzrost handlu detalicznego wyraźnie spowalnia, a konsumenci coraz częściej oszczędzają nawet na podstawowych produktach – zauważa cytowany przez „Kommersant” Dmitrij Leonow z Rusprodsojuza, rosyjskiego stowarzyszenia producentów i handlowców z branży spożywczej.

Trend ten nie ogranicza się jedynie do majówki.

W pierwszym kwartale 2026 r. największe sieci handlowe w Rosji odnotowały pierwszy od czasów pandemii spadek liczby klientów. Według danych raportowanych przez „Kommersant” zmniejszył się on od 1,5 do nawet 6 proc., w zależności od sieci.

Na zdjęciu z 27 kwietnia 2026 r. opady śniegu w Moskwie. Fot. Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Cytowany przez "Kommersant" Dmitrij Leonow sam spadek zainteresowania produktami na grilla tłumaczy też chłodniejszą pogodą, gdy "nabywcy mogli wybrać inną formę wypoczynku".

Nie tylko pogoda mogła popsuć Rosjanom grilla

Atmosferze beztroskiego spędzania czasu na świeżym powietrzu – o czym „Kommersant” już nie wspomina – mogły też w wielu regionach Rosji przeszkadzać inne zdarzenia, m.in. pożary miejscowych rafinerii.

W poniedziałek rano rosyjska gazeta odnotowała wprawdzie uderzenie drona w budynek na zachodzie Moskwy. Jest to jednak dopiero czwarta wiadomość dnia na stronie internetowej „Kommersanta”, a informacja jest zdawkowa i nieopatrzona zdjęciem.

Znacznie więcej szczegółów pojawiło się w mediach ukraińskich.

Anglojęzyczny „Kyiv Independent” uznał to wydarzenie za wiadomość dnia, publikując zdjęcie uszkodzonego budynku, a także zwracając uwagę, że celem ataku był nie byle jaki obiekt, bo luksusowy wieżowiec mieszkalny Mosfilm Tower.

Ukraiński dron – który prawdopodobnie testował możliwości rosyjskiej obrony przeciwlotniczej – uderzył zaledwie 6 km od Kremla, na pięć dni przed wojskową paradą 9 maja – zauważył z kolei proukraiński mikrobloger Igor Sushko, publikując nagranie wideo.

W ostatnich dniach Ukraińcy przeprowadzili kilka skutecznych ataków na rosyjskie rafinerie, a podczas majówki – za pomocą dronów morskich – także ataki na tankowce tzw. floty cieni.

Na jednym z nagrań z zeszłego tydoani można zobaczyć płonącą ropę z uszkodzonych instalacji, która wylała się na ulicę w mieszkalnej dzielnicy Tuapse:

Prezydent Wołodymyr Zełenski, określając te działania mianem „sankcji dalekiego zasięgu”, w piątkowym oświadczeniu oszacował, że ataki na obiekty przemysłu naftowego w głębi Rosji przyniosły już straty rzędu 7 mld dolarów – na skutek bezpośrednich trafień, przestojów oraz opóźnień w zamówieniach.

Chłopiec przechodzący obok reklamy lokalnej masarni w Safronowie (obwód smoleński)
Na zdjęciu z lipca 2025 r. chłopiec przechodzący obok reklamy lokalnej masarni w Safronowie (obwód smoleński). Fot. Contributor/Getty Images
