Creotech Quantum pozyskał 81 mln z emisji akcji. „Rynek dostrzega nasz potencjał”

Creotech Quantum pozyskał z emisji akcji 81,2 mln zł. Spółka zapowiada „dynamiczny rozwój” i nie wyklucza akwizycji. „Rynek dostrzega potencjał rozwijanych przez nas technologii” – zapewnia prezes.

Spółka sprzedała 350 tys. akcji serii D po 232 zł za sztukę w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Pozyskane w ten sposób 81,2 mln zł brutto trafią na „realizację celów strategicznych oraz wsparcie dalszego rozwoju i wejście w fazę dynamicznego wzrostu”.

– Rynek dostrzega potencjał rozwijanych przez Creotech Quantum technologii oraz kierunek strategicznego rozwoju spółki. Pozyskane środki pozwolą nam przyspieszyć realizację kluczowych projektów z obszaru technologii kwantowych i bezpieczeństwa kosmicznego, a także wzmocnić kompetencje produkcyjne i komercjalizacyjne – mówi dr Anna Kamińska, prezes zarządu spółki.

Chodzi o działalność badawczo-rozwojową, w tym rozwój systemów kwantowej dystrybucji klucza, detektorów pojedynczych fotonów, rozwiązań dla optycznych stacji naziemnych, ale też technologii z obszaru bezpieczeństwa kosmicznego i elektroniki kwantowej, a także inwestycje w infrastrukturę oraz zaplecze testowo-integracyjne.

„Spółka nie wyklucza także realizacji akwizycji podmiotów komplementarnych technologicznie lub biznesowo, co może przyczynić się do wzmocnienia jej pozycji rynkowej oraz przyspieszenia rozwoju działalności” – zapowiadają przedstawiciele Creotech Quantum..

Creotech Quantum powstała poprzez wydzielenie części związanej z technologią kwantową z Creotech Instruments. Proces zakończył się 2 kwietnia, a dwa tygodnie później spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.