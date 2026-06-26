CVC inwestuje w największy portal szachowy na świecie

CVC, czyli jedna z największych prywatnych firm inwestycyjnych na świecie, postanowiła zająć się szachami. Dlatego zostanie jednym z inwestorów w największym portalu szachowym świata – chess.com.

– 20 lat temu zaczęliśmy tworzyć przestrzeń dla ludzi, którzy kochają szachy. Widzimy CVC jako niesamowitego partnera, który pomoże nam – razem z General Atlantic – kontynuować misję przez następną dekadę. Szachy należą do miliardów ludzi na całym świecie. Naszym zadaniem jest ciągłe budowanie czegoś godnego ich zaufania i wsparcia – mówi Erik Allebest, założyciel i CEO Chess.com.

– Szachy to gra kochana przez wielu i ważna dla wielu społeczności na całym świecie. To przywilej, by dołączyć do Erika i jego zespołu jako strażnicy tej specjalnej gry, gdy oni kontynuują podróż, by ulepszyć platformę dla graczy i fanów. CVC już zbudowało podobne doświadczenia jako inwestorzy w globalnych społecznościowych platformach przez ostatnie 25 lat – w sporcie, grach wideo i w wydarzeniach na żywo. Nie możemy się doczekać, by dołożyć się do przyszłych sukcesów portalu – dodaje z kolei Nick Clarry, partner zarządzający i szef działu sportu, mediów i rozrywki w CVC.

Chess.com to największa społeczność szachowa na świecie – należy do niej 250 mln członków i ma 10 mln aktywnych użytkowników dziennie. Celem portalu jest sprawienie, by gra była przyjemna i satysfakcjonująca dla graczy na każdym poziomie. Oprócz rozgrywek online portal oferuje analizę gier, zagadki szachowe, lekcje, bibliotekę szkoleń, a także relacje na żywo z turniejów.

Załogę Chess.com stanowi 650 osób. W ostatnich latach portal mocno urósł, głównie dzięki takim rzeczom jak serial „Queen's Gambit", który skłonił miliony ludzi do nauczenia się gry.

CVC chce wnieść do portalu szachowego swoje duże doświadczenie w eventach, w rozrywce na żywo, sponsoringu czy sprzedaży praw do transmisji, by ulepszać portal i zwiększać obecność szachów na światowej scenie.