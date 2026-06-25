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NEWSROOM XYZ
25.06.2026 15:09

Czterech wykonawców chce zbudować szybkie pociągi dla PKP Intercity.

Hitachi Rail z Pesą, Alstom, Talgo SL i Siemens Mobility – te cztery firmy powalczą o to, kto zbuduje szybkie pociągi dla PKP Intercity. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w październiku 2027 r.

W czwartek minął termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do przetargu na dostawę 20 pociągów oraz utrzymania ich przez 30 lat. Zwycięzca będzie musiał też zaprojektować warsztat utrzymania technicznego. Przewoźnik może też zamówić dodatkowe 35 składów.

„Firmy, które złożyły prawidłowo dokumenty, zostaną zaproszone do kolejnego etapu, czyli dialogu konkurencyjnego, który pozwoli określić zakres zamówienia. Składanie ofert planowane jest na lipiec 2027 roku, a rozstrzygnięcie postępowania przewidziano na październik 2027 roku" – pisze w komunikacie PKP Intercity.

PKP Intercity chce, by pociągi mogły jeździć z prędkością 320 km/h. Długość składu ma wynosić około 200 m. W pociągach ma być strefa ciszy, strefa barowa, udogodnienia dla rodzin, miejsca do przewozu rowerów, a także przestrzeń pierwszej i drugiej klasy. Składy muszą być też przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Muszą też posiadać homologację przynajmniej na Polskę, Austrię, Czechy i Niemcy.

Pierwsze dwa pociągi powinny trafić do Intercity w ciągu pięciu lat od zawarcia umowy. Dostawa 20 składów ma zająć nie dłużej niż 84 miesiące. W przypadku domówienia dodatkowych jednostek realizacja umowy nie powinna przekroczyć 110 miesięcy.

Pesa to największy producent taboru szynowego w Polsce. W swoich zakładach zatrudnia prawie 4 tys. ludzi. Firma ta ostatnio zawarła umowę o strategicznej współpracy z Hitachi Rail, producentem słynnego pociągu Shinkansen.

Alstom to francuska firma, która działa w Polsce od 1997 r. Z kolei Talgo to hiszpański koncern, założony w 1942 r.

Z kolei Siemens Mobility to spółka córka niemieckiego koncernu, zajmująca się transportem. W czerwcu Newag zerwał z nią porozumienie ws. budowy szybkich pociągów. Obie strony nie mogły się dogadać ws. szczegółowych zasad współpracy.

Źródło: PAP

Hitachi Rail i PESA rozpoczynają współpracę
Wagon pociągu PKP Intercity na peronie w Skarżysku-Kamiennej
Cztery firmy złożyły ofertę na szybkie pociągi dla PKP Intercity Fot. PAP/Piotr Polak
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