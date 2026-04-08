Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 10:47

Czworo sędziów TK zaprasza prezydenta na ślubowanie w Sejmie

Czworo wybranych przez parlament sędziów TK zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego do Sejmu na ślubowanie. Ceremonia ma odbyć się w czwartek o 13:30.

Jeden z nich, Marian Dziurda, wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym stwierdził, że ma on „obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie” swojej służby sędziowskiej. „Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – dodał.

Podobne pisma skierowali także Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. Wszyscy zaprosili prezydenta do Sejmu na tę samą godzinę.

Do tej pory prezydent przyjął ślubowania od dwojga wybranych sędziów – Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego w TK powstały tylko dwa wakaty. Sytuacja pozostałych sędziów jest zaś cały czas analizowana i głowa państwa nie podjęła jeszcze wobec nich decyzji.

Premier: sędziowie TK tak czy inaczej złożą przysięgę
Budynek Sejmu
Sędziowie TK zapraszają prezydenta do Sejmu, by przyjął ich ślubowanie. Fot. PAP/Albert Zawada
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026