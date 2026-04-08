Czworo sędziów TK zaprasza prezydenta na ślubowanie w Sejmie

Czworo wybranych przez parlament sędziów TK zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego do Sejmu na ślubowanie. Ceremonia ma odbyć się w czwartek o 13:30.

Jeden z nich, Marian Dziurda, wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym stwierdził, że ma on „obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie” swojej służby sędziowskiej. „Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – dodał.

Podobne pisma skierowali także Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. Wszyscy zaprosili prezydenta do Sejmu na tę samą godzinę.

Do tej pory prezydent przyjął ślubowania od dwojga wybranych sędziów – Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego w TK powstały tylko dwa wakaty. Sytuacja pozostałych sędziów jest zaś cały czas analizowana i głowa państwa nie podjęła jeszcze wobec nich decyzji.