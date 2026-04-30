Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.04.2026
30.04.2026 16:57

Czystka w PAIH. Minister finansów odwołał radę nadzorczą, zarząd i prezesa

Andrzej Dycha nie jest już prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Razem z nim minister finansów i gospodarki, który nadzoruje PAIH, odwołał także radę nadzorczą i zarząd agencji.

29 kwietnia powstała nowa rada nadzorcza, która 30 kwietnia delegowała Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji członka zarządu.

Andrzej Dycha był prezesem PAIH od lutego 2024 r. W 2025 r. wartość projektów inwestycyjnych wspartych przez agencję osiągnęła rekordowy wynik 4 mld euro. Po I kwartale 2026 r. wartość wsparcia przekroczyła 1,3 mld euro (to ponad dwa razy więcej r/r). W ubiegłym roku agencja podpisała też kontrakty eksportowe o wartości 500 mln zł.

"Dziękuję Panom Ministrom: Krzysztofowi Hetmanowi, Krzysztofowi Paszykowi i obecnemu ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu za bardzo dobrą i skuteczną pracę dla Polski. Wszystko było możliwe także dzięki Team Poland – dziękuję wszystkim zaangażowanym. Fala pozytywnych publikacji międzynarodowych na temat sukcesów polskiej gospodarki jest naszym wspólnym sukcesem" – napisał w oświadczeniu Andrzej Dycha.

Jak z kolei pisze "Business Insider", minister Andrzej Domański zdecydował o czystce w agencji, bo oczekuje przyspieszenia działań nowego kierownictwa.

PAIH to agencja, której celem jest przyciąganie kapitału zagranicznego i wspieranie polskich firm na światowych rynkach. To spółka skarbu państwa, która ma łączyć administrację publiczną z biznesem.

Agencja inwestycji miała rekordowy rok
Andrzej Dycha, były prezes PAIH
Prezes PAIH, Andrzej Dusza, stracił stanowisko mimo rekordowych wyników agencji. Fot. PAP/Radek Pietruszka
