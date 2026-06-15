Dagmara Brzezińska zostanie nową szefową Google w Polsce

Stanowisko nowej dyrektorki krajowej Google Polska od początku września obejmie Dagmara Brzezińska – podała firma.

Nowa szefowa Google w Polsce będzie kierować strukturami biznesowymi firmy w kraju oraz wejdzie w skład zespołu zarządzającego polskim oddziałem Google. Zastąpi w tej roli Magdalenę Kotlarczyk, która w styczniu ogłosiła, że odchodzi z roli Country Director po prawie 15 latach pracy na tym stanowisku.

Dagmara Brzezińska będzie nową szefową Google w Polsce

Dagmara Brzezińska swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Grupie InPost, gdzie jako VP of Sales odpowiadała za strategię komercyjną oraz partnerstwa strategiczne całej organizacji i wchodziła w skład globalnego zespołu zarządzającego. Pracowała także w Allegro, gdzie nadzorowała rozwój biznesowy wszystkich kategorii produktowych platformy. Współtworzyła także ścisły zespół realizujący proces pierwszej oferty publicznej (IPO) spółki – jednego z największych debiutów giełdowych w sektorze technologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

W swojej karierze Dagmara Brzezińska zarządzała także polskim oddziałem Notino . Wcześniejsze doświadczenie międzynarodowe w obszarach zarządzania marką i strategii zdobywała w globalnych koncernach, takich jak Unilever (gdzie odpowiadała za rynki bałtyckie i Polskę) oraz L’Oréal (w ramach struktur w Polsce oraz w Danii).

– Cieszymy się, że to właśnie Dagmara Brzezińska stanie na czele Google w Polsce. Jej 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami transformacji cyfrowej gwarantuje, że będzie doskonałym wsparciem w tym przełomowym czasie dla naszych lokalnych partnerów, polskich firm i organizacji – powiedział Patrick Warnking, VP, Google CEE.

Jak podkreśla firma, Dagmara Brzezińska przejmie stery Google w szczególnym momencie zarówno dla Polski, jak i dla branży.

– Dynamiczny wzrost PKB sprawia, że Polska jest dziś jednym z głównych motorów gospodarczych zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na całym kontynencie. Rozwój sztucznej inteligencji to ogromna szansa na przyspieszenie wzrostu polskich firm i całej gospodarki – od transformacji handlu detalicznego, po segment małych i średnich przedsiębiorstw – wskazał Patrick Warnking.

Polski zespół Google liczy obecnie około 3 tys. specjalistów w biurach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym tego typu ośrodkiem koncernu w Unii Europejskiej – podkreśla firma.

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