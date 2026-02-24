Deficyt mniejszy niż dopuszczał budżet. Resort finansów podał dane za 2025

Resort finansów ogłosił dane o szacunkowym wykonaniu budżetu. Deficyt budżetowy wyniósł w 2025 r. 275,6 mld zł. To mniej niż maksymalny deficyt dopuszczony w ustawie budżetowej, czyli 288,7 mld zł.

Jak wynika z komunikatu resortu finansów, z szacunkowego wykonania budżetu państwa wynika, że dochody wyniosły 594,6 mld zł (94 proc. zakładanych), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,4 proc.). 2025 r. był też pierwszym rokiem obowiązywania reformy dochodów samorządu. „Po zmianach dochody JST z podatku PIT są wyliczane w odniesieniu do dochodów podatników, a nie wpływów z podatków, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

To oznacza, że wzrosły dochody z PIT samorządów. Uzyskały one 174,1 mld zł, czyli wzrost o 114,5 proc. Jednocześnie oznacza to spadek dochodów budżetowych w 2025 r., które były niższe od tych w 2024 r. o ok. 28,7 mld zł. Gdyby ustawa o JST nie obowiązywała, to dochody państwa byłyby w 2025 r. wyższe o 11,8 proc. r/r.

Tak wyglądała struktura dochodów budżetu

Dochody podatkowe wyniosły 529,2 mld zł. Były niższe niż w 2024 r. o 26,7 mld zł. Z VAT państwo uzyskało 321,6 mld zł (wzrost o 34 mld zł), z akcyzy 92,5 mld zł (wzrost o 2,2 mld zł), z CIT 63,7 mld zł (wzrost o 3,4 mld zł) i z PIT 28,8 mld zł (spadek o 68,8 mld zł ze względu na ustawę o finansach JST).

Resort przypomina, że wzrost wpływów z akcyzy to efekt podwyższenia o 5 proc. stawki podatku na alkohol. Z kolei o 25 proc. wzrosła stawka kwotowa na papierosy, o 38 proc. stawka na tytoń, o 25 proc. stawka na cygara i o 75 proc. stawka na płyn do e-papierosów.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 62,1 mld zł i było niższe o 2,9 mld zł w porównaniu do 2024 r. Budżet zasiliło też 12,1 mld zł z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. To 2 mld zł mniej niż w 2024 r. Spadek wynika z niższej ceny uprawnień do emisji.

Resort dodał też, że na wysokość dochodów miał wpływ zarówno niższy wzrost PKB, jak też niższa inflacja. „Niższy wzrost cen przekłada się wprost na niższy wzrost bazy podatkowej, co przełożyło się na słabsze od prognozowanego wykonanie dochodów budżetu państwa” – stwierdziło ministerstwo. Zakładało ono bowiem inflację na poziomie 5 proc., a wyniosła 3,6 proc. Z kolei wysokie stopy procentowe zachęciły ludzi do oszczędności, co obniżyło wzrost konsumpcji.

Wzrosły wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu wzrosły za to o 35,9 mld zł (4,3 proc.). Największą część stanowiły wydatki na obronność (118,6 mld zł) oraz ZUS (180,5 mld zł). Na obsługę długu poszło zaś 72,8 mld zł.

Z kolei na budżety wojewodów przeznaczono 58,7 mld zł, a na subwencje ogólne dla JST – 50,8 mld zł. 48 mld zł przekazano na sprawy wewnętrzne, a 46,2 mld zł trafiło na zdrowie. JST pozostają więc jednym z kluczowych beneficjentów środków publicznych.

Wyższe wydatki wynikają też, jak podaje resort, z przekazania 56,2 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowały one zarówno rządowe „tarcze finansowe”, jak i fundusz przeciwdziałania COVID-19.