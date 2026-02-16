Deficyt budżetu po styczniu wyniósł 3,7 mld zł. Polska chce ambitnych reform rynków kapitałowych

Po styczniu 2026 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 3,7 mld zł, a dochody podatkowe wzrosły o 17,5 proc. Minister finansów Andrzej Domański w Brukseli uczestniczył w pierwszym spotkaniu unijnej „wielkiej szóstki” w sprawie przyspieszenia reform rynku kapitałowego.

Po pierwszym miesiącu 2026 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 3,7 mld zł, co stanowi 1,4 proc. planu przewidzianego w ustawie budżetowej. Łączne wydatki osiągnęły 59,3 mld zł (6,5 proc. planu), a dochody wyniosły 55,6 mld zł, czyli 8,6 proc. planu. Dochody podatkowe wyniosły 50,7 mld zł, co oznacza wzrost o 17,5 proc. w porównaniu do stycznia 2025 r.

Dochody z VAT osiągnęły 42,4 mld zł, rosnąc o 23,7 proc. w skali roku. Z kolei wpływy z akcyzy wyniosły 7,5 mld zł, o 3,3 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły –7,4 mld zł, a z CIT 6,1 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 proc. rok do roku.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że niższe dochody z PIT w styczniu wynikają z wyższych udziałów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Łączne udziały JST wyniosły 29,8 mld zł wobec 26,7 mld zł w styczniu 2025 r., czyli o 11,4 proc. więcej. Reforma dochodów JST obowiązuje od 2025 r., a w styczniu JST otrzymują podwójne raty – jedną z grudnia poprzedniego roku i kolejną w styczniu.

Dochody niepodatkowe i wydatki budżetowe

Łączne wpływy z PIT, obejmujące budżet państwa i JST, wyniosły 22,4 mld zł, co oznacza wzrost o 11,5 proc. rok do roku. Niższe niż w ubiegłym roku dochody z akcyzy wynikają z wysokiej bazy z 2025 r. i mniejszych podwyżek stawek akcyzy w 2026 r.

Dochody niepodatkowe wyniosły 4,8 mld zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż w styczniu 2025 r. Budżet państwa zasiliły także wpłaty z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości 0,8 mld zł, co oznacza spadek o 19,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wydatki budżetu po styczniu 2026 r. wyniosły 59,3 mld zł, co jest o 17,2 proc. więcej niż w styczniu 2025 r.

W poniedziałek w Brukseli minister finansów Andrzej Domański uczestniczył w pierwszym spotkaniu ministrów finansów sześciu największych gospodarek UE, zwanych unijną „wielką szóstką” lub E6. Oprócz Polski w grupie są Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia. Spotkanie odbyło się przed posiedzeniem wszystkich ministrów finansów UE.

Podczas spotkania E6 rozmawiano o przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki i funkcjonowaniu giełd w Europie. Minister Domański podkreślił, że znacząca część obrotu akcjami europejskich spółek odbywa się poza rynkami regulowanymi, co nie zawsze jest korzystne dla inwestorów i oszczędzających w Europie.

Integracja rynków kapitałowych w UE

Domański ocenił, że nowa grupa może pełnić rolę narzędzia przyspieszenia prac w UE, a Polska liczy na wypracowywanie konkretnych rozwiązań i nadawanie tempa działaniom Komisji Europejskiej.

Nieformalna narada przywódców państw UE poświęcona była również unii rynków kapitałowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że do czerwca powinna zakończyć się pierwsza faza prac nad integracją rynków kapitałowych, dotycząca sekurytyzacji. W przypadku braku postępu dalsze prace mogą być prowadzone w mniejszej grupie krajów.

Sekurytyzacja polega na zamianie mało płynnych aktywów na płynne papiery wartościowe, które następnie sprzedawane są inwestorom.

Na pytanie o udział Polski w budowaniu Unii wielu prędkości, Domański odpowiedział, że należy dokładnie analizować każde rozwiązanie. Podkreślił, że celem Polski jest stworzenie silnego rynku kapitałowego oraz udział w rozwiązaniach paneuropejskich.

Inicjatywy Polski i perspektywy reform

Minister wskazał, że Polska rozwija projekt Innovate Poland, który zapewni wielomiliardowe finansowanie polskich startupów. Prace obejmują także wdrożenie osobistych kont inwestycyjnych, co jest częścią krajowych przygotowań do integracji europejskiego rynku kapitałowego.

Domański podkreślił, że Polska oczekuje szybkich i ambitnych reform w UE. Chodzi nie tylko o przyspieszenie procesów legislacyjnych w ramach Komisji Europejskiej, ale także o wypracowanie konkretnych rozwiązań dla polskiego rynku kapitałowego.

Po styczniu 2026 r. dochody budżetu państwa wyniosły 55,6 mld zł, a wydatki 59,3 mld zł. Deficyt osiągnął 3,7 mld zł, co jest zgodne z przewidywaniami Ministerstwa Finansów i stanowi 1,4 proc. planu budżetowego. Wzrost dochodów podatkowych oraz wpływ reformy JST kształtują pozytywnie sytuację fiskalną kraju na początek roku.

Obecność Polski w „wielkiej szóstce” UE pozwala na aktywny wpływ na kierunek reform rynku kapitałowego w Europie. Minister Domański zaznaczył, że kraj chce zarówno rozwijać własny rynek, jak i uczestniczyć w integracji paneuropejskiej, co może przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorstw i inwestorów.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że kolejne miesiące pokażą, czy wzrost dochodów podatkowych utrzyma się, a działania Polski w ramach E6 mogą przyspieszyć realizację ambitnych reform rynku kapitałowego w UE. Tempo prac w Brukseli i skuteczność krajowych projektów, takich jak Innovate Poland, będą kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Źródło: PAP