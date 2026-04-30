Dobrzyński: kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym RARS

Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022–2023, za rządów Mateusza Morawieckiego, przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Do zatrzymania trzech osób doszło w województwie mazowieckim. Są to były współpracownik RARS oraz dwóch przedstawicieli spółki działającej w branży węglowej.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków.

Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowy zarzut dotyczący obietnicy udzielenia korzyści majątkowej zatrudnionemu w RARS funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za naruszenie przepisów prawa.

– Działania doprowadziły do powstania szkody w interesie publicznym oraz w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wielkich rozmiarach, szacowanej na co najmniej 530 mln zł – przekazał Dobrzyński.

Źrodło: PAP