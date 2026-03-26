Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
NEWSROOM XYZ
26.03.2026

Donald Trump chce końca wojny. Iran zaprzecza negocjacjom, Izrael nie przerwie ataków

Prezydent USA Donald Trump chce zakończyć wojnę z Iranem w ciągu kilku tygodni – informuje „Wall Street Journal”. Teheran zaprzecza jednak doniesieniom o trwających negocjacjach. Z kolei Izrael niezależnie od rozmów będzie kontynuował ataki.

Donald Trump miał wezwać doradców, by powiedzieć im, by brali pod uwagę okres od czterech do sześciu tygodni. Według źródeł „WSJ” może być to powiązane ze szczytem prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, który ma odbyć się w połowie maja. Donald Trump powiedział też, że konflikt odciąga uwagę od krajowych priorytetów.

Amerykański prezydent ma też wahać się w sprawie wysłania wojsk lądowych na Bliski Wschód. Na zniszczenie potencjału militarnego Iranu naciskają kraje regionu, m.in. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Kraje Zatoki Perskiej widzą obecnie mroczną stronę Iranu rządzonego przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – wyjaśnia emiracki politolog Abdulchalek Abdulla.

„Mówienie o negocjacjach byłoby przyznaniem się do porażki"

Nie zamierzamy negocjować, jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje [...] Mówienie teraz o negocjacjach byłoby przyznaniem się do porażki – powiedział w środę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Odnosząc się m.in. do 15-punktowego planu pokojowego USA przekazanego przez Pakistan, stwierdził, że wymiana wiadomości przez mediatorów „nie oznacza negocjacji z USA”. Dodał, że Iran odpowie na plan „jeżeli zajdzie taka potrzeba”.

Amerykańska propozycja ma obejmować kwestie irańskich programów nuklearnego i rakietowego, a także odblokowania cieśniny Ormuz. W zamian USA miałyby znieść sankcje na Iran. Według mediów Teheran nie zareagował na tę wiadomość pozytywnie i wysunął własne żądania.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że doniesienia o 15-punktowym planie są tylko częściowo prawdziwe. Zagroziła jednak Iranowi, że „jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Izrael nie zamierza zaprzestać ataków

Izrael będzie kontynuował bombardowanie celów w Iranie niezależnie od przebiegu negocjacji prowadzonych przez administrację USA z Teheranem – poinformował z kolei w środę wieczorem portal Walla.

Jerozolima miała przedstawić Amerykanom warunki konieczne do zakończenia operacji w Iranie. To usunięcie z terytorium Iranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. uranu, ale też likwidacja podziemnej infrastruktury związanej z irańskim programem nuklearnym oraz produkcją broni. Kolejnym warunkiem stawianym przez Izrael jest wstrzymanie wsparcia finansowego i militarnego dla Hezbollahu, Hamasu, Islamskiego Dżihadu, ruchu Huti oraz szyickich milicji w Iraku.

Przypomnijmy, wojna w Iranie trwa od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. W odpowiedzi Teheran zaatakował Izrael i kraje regionu, w których stacjonują amerykańskie wojska. Zablokował też cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Doprowadziło to do gwałtowego wzrostu cen ropy i gazu.

Źródło: PAP, XYZ

Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro
Fot. Nathan Howard/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026