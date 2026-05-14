Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
14.05.2026 07:33

Ekonomiści: polska gospodarka w pierwszym kwartale wzrosła o 3,8 proc.

Główny Urząd Statystyczny poda w czwartek szybki szacunek PKB Polski za pierwszy kwartał 2026 r. Zdaniem ekonomistów, polska gospodarka wzrosła o 3,8 proc.

- Lekko zrewidowaliśmy w dół naszą prognozę w porównaniu z tym, czego spodziewaliśmy się w grudniu, ale skalę rewizji ograniczyła wyraźna poprawa wskaźników ekonomicznych w marcu oraz solidny wzrost obserwowany w usługach - tłumaczy dyrektor departamentu analiz ekonomicznych Erste Bank Polska Piotr Bielski. Wyjaśnił, że tempo było wolniejsze niż w czwartym kwartale 2025 r. (+4,1 proc.), ale to „więcej niż można było zakładać, widząc jak słaba była aktywność gospodarcza w dwóch pierwszych miesiącach tego roku”.

Bielski za spowolnienie tempa wzrostu wini falę mrozów z początku roku. - Wyraźniejsze spowolnienie dotknęło dynamikę inwestycji, na których złe warunki atmosferyczne na początku roku prawdopodobnie odcisnęły wyraźne piętno. Inwestycje mogły spowolnić do ok. 2 proc. rdr z niemal 7 proc. w II połowie 2025. Liczę jednak, że wzrost inwestycji będzie wyraźnie przyspieszać w dalszej części tego roku, w miarę realizacji projektów współfinansowanych ze środków z KPO - dodał.

Wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc. spodziewa się też Kamil Łuczkowski ekonomista Pekao. Prognozuje jednak spadek inwestycji o 1,5 proc. rdr oraz wyższego wzrostu konsumpcji (na poziomie 5,2 proc. rdr). On także wini pogodę za gorszy poziom inwestycji. - Niskie temperatury oraz pokrywa śnieżna znacząco ograniczyły aktywność na placach budów w styczniu i lutym - wyjaśnił.

Jak dodał, wojna na Bliskim Wschodzie jeszcze nie wpłynęła negatywnie na polską gospodarkę, "jednak obawy o dostępność komponentów i surowców mogły skłonić część firm do zwiększenia produkcji na zapas”.

Zdaniem ekonomistów, fatalna pogoda w styczniu wstrzymała inwestycje i spowolniła tempo wzrostu PKB. Fot. BirdImages/Getty Images
