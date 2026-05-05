Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 14:25

Ekspert o niskim stanie rzek: sytuacja jest alarmująca

Takich danych jak teraz – gdy 74 proc. rzek w Polsce ma stan wody niskiej – można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny – powiedział PAP ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca.

We wtorek rano IMGW-PIB poinformował, że 74 proc. stacji hydrologicznych w Polsce znajduje się w strefie wody niskiej. Jedna czwarta rzek ma stan wody średniej, a tylko 1 proc. – wody wysokiej.

– Takich danych jak dzisiejsze można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny. Jeśli już teraz mamy tak suche rzeki, a wiemy, że temperatury w kolejnych miesiącach będą coraz wyższe, co będzie sprzyjać parowaniu, to trzeba zacząć się obawiać o ten sezon, zwłaszcza jeśli jeszcze potwierdzą się prognozy wokół zjawiska El Niño i związanych z nim upałów w tym czy przyszłym roku. Nie lubię alarmistycznych nagłówków, ale naprawdę zaczyna to zmierzać w takim kierunku – powiedział naukowiec z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO, popularyzator i autor bloga „Świat Wody”.

Jak tłumaczył, problem suszy w Polsce pogłębia się od lat.

– Nawet zimą sytuacja się nie cofnęła, ponieważ w nowy rok weszliśmy przecież ze stanem suszy, którą późniejszy śnieg tylko zakamuflował. To, co się działo później – w marcu, kwietniu – jeszcze pogłębiało problem. Teraz weszliśmy w ciepłe miesiące, w których wyższe temperatury zwiększają parowanie resztek wody pozostałych w krajobrazie – powiedział Szklarek.

Dodał, że wprawdzie w najbliższych dniach są prognozowane opady deszczu, a nawet burze, ale burze nie rozwiążą problemu suszy.

– To jak wylewanie wanny wody na doniczkę z kwiatkiem. Woda się nie wchłonie, ona spłynie, a jeśli za moment nie przyjdzie deszcz, to ten kwiatek i tak się wysuszy – wyjaśniał.

W ocenie ekohydrologa sucha wiosna – wraz z zamieciami piaskowymi obserwowanymi również w Polsce – stała się nową normą.

– To się ostatnio powtarza rok w rok. Dlatego trzeba wdrażać faktyczne działania na rzecz zatrzymywania wody opadowej i wykorzystywania każdej kropli, która spadnie z nieba – podsumował Sebastian Szklarek.

Czytaj także: Grecja inwestuje 2,5 mld euro w walkę z kryzysem wodnym

Źródło: PAP

Obniżony z powodu suszy poziom wody Jeziora Solińskiego
Susza w Polsce staje się regułą, nie wyjątkiem. Na zdjęciu z września 2025 r. obniżony z powodu suszy poziom wody Jeziora Solińskiego. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sprawdzamy program lojalnościowy PKP IC. „Odsuwa w czasie obiecaną nagrodę”
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kaukaz Południowy zyskuje na znaczeniu. To alternatywny korytarz transportowy i energetyczny
Kaukaz Południowy przestał być dla Europy jedynie peryferyjnym sąsiedztwem między Rosją, Turcją i Iranem. Region zyskuje na znaczeniu
03.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu biją poniedziałkowe rekordy, WIG20 wraca powyżej 3500 pkt. Dzień na GPW 5 maja 2026 r.
Wtorkowa sesja miała jasnego lidera wśród blue chipów – Orlen, którego akcje mocno podrożały drugi dzień z rzędu, osiągając nowe rekordy. WIG20 wrócił powyżej 3500 pkt, a szeroki WIG powyżej 130 000…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Recenzja
iX3 to najnowszy elektryczny SUV BMW. Nie do końca wszystko wyszło tak, jak powinno
BMW przedstawia nowe, elektryczne iX3. Koncern chwali się szybkim ładowaniem i potężnym zasięgiem. Rzeczywistość jednak różni się od katalogu.
03.05.2026