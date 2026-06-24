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NEWSROOM XYZ
24.06.2026 20:40

Energa-Obrót odniosła się do upomnienia od UODO. „Samowolne działania"

Przedstawiciele handlowi Energi-Obrót przesłali przez WhatsAppa m.in. skany umów bez zgody i wiedzy spółki. Naruszenie dotyczyło samowolnych działań pracowników subagenta – poinformowała Energa-Obrót, odnosząc się do upomnienia, które nałożył na nią prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Urząd poinformował w poniedziałek, że prezes UODO Mirosław Wróblewski potwierdził niedopełnienie obowiązków przez spółkę Energa-Obrót i upomniał ją. Naruszenie miało polegać na tym, że przedstawiciele handlowi spółki przesłali przez aplikację WhatsApp m.in. skany umów z klientami.

Sprawa sięga 2021 r., kiedy w czasie pandemii przedstawiciele partnerów biznesowych spółki Energa-Obrót odwiedzali klientów w ich domach i proponowali im m.in. aneksy do dotychczasowych umów. Nieprawidłowości do UODO zgłosiła sama spółka, która odkryła, że były przedstawiciel handlowy i jego współpracownicy miesiącami używali do komunikacji aplikacji WhatsApp. Na prywatnym telefonie handlowca, oprócz poleceń służbowych, znaleziono skany i zdjęcia umów zawartych z co najmniej 15 klientami Energi-Obrót.

O sprawie pisaliśmy w XYZ. W wyniku postępowania UODO spółka otrzymała upomnienie od regulatora, a podmiot przetwarzający dane – upomnienie oraz karę administracyjną w wysokości ok. 10,1 tys. zł. Do sprawy odniosła się Energa-Obrót w komunikacie przesłanym przez spółkę Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

„Potwierdzamy, że w kwietniu 2021 r. Energa-Obrót stwierdziła naruszenie danych, które zgłosiła niezwłocznie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Naruszenie dotyczyło samowolnych działań pracowników subagenta, w formule door-to-door (poza lokalem przedsiębiorstwa), w zakresie komunikacji przy użyciu aplikacji. Odbywało się to bez wiedzy i zgody Energi-Obrotu (czyli administratora danych) oraz agenta, z którym Energa-Obrót posiadała zawarte umowy o powierzenie danych osobowych” – poinformowała spółka w odpowiedzi na pytanie PAP.

W oświadczeniu dodano, że w trakcie trwania sprawy Energa-Obrót współpracowała z UODO. Spółka przypomniała również, że w 2021 r. na mocy nowelizacji ustawy prawo energetyczne zakazano zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. w mieszkaniu konsumenta).

Grupa Energa to dostawca energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet Energi należy do Orlenu.

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba Energi
UODO nałożył upomnienie na spółkę Energa-Obrót z grupy Energa. Naruszenie dotyczyło samowolnych działań pracowników subagenta – podkreśla spółka. Fot. materiały prasowe Energi
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