Fotoradary wykryły w 2025 r. 735 tys. przekroczeń prędkości, a odcinkowe pomiary – 470 tys.

477 fotoradarów zarejestrowało w Polsce niemal 735 tys. przekroczeń dozwolonej prędkości w całym 2025 r. W tym samym czasie systemy odcinkowego pomiaru prędkości wykryły ponad 470 tys. naruszeń. Systemy Redlight wykryły ponad 90 tys. przypadków przejazdu na czerwonym świetle.

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że 477 fotoradarów rozmieszczonych w Polsce zarejestrowało w 2025 r. 734,8 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Rekordzistą okazało się urządzenie w Krzyszkowicach w województwie małopolskim – choć zostało uruchomione dopiero w lipcu, odnotowało 51,7 tys. naruszeń.

Przeczytaj też: Toyota sprzedała najwięcej aut na świecie. Japoński koncern pokonał Volkswagena i Hyundaia

Z kolei 73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości takich przekroczeń odnotowały 470,5 tys. Najwięcej – na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Urządzenia wykryły tam 39,2 tys. naruszeń.

Biorąc pod uwagę łączne dane z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, najwięcej przekroczeń – ok. 58 proc. – mieściło się w przedziale od 11 do 20 km/h. Prawie 30 proc. przypadło na przekroczenia od 21 do 30 km/h. Naruszenia sięgające od 31 do 40 km/h to 8 proc. ogółu, a te od 41 do 50 km/h – niecałe 3 proc.

Najpoważniejsze przekroczenia – od 51 do 60 km/h i powyżej 61 km/h – stanowiły odpowiednio 1 proc. i 0,5 proc.

Z kolei 49 systemów RedLight zarejestrowało 90,9 tys. przypadków przejechania na czerwonym świetle.

Źródło: PAP