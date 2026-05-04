GameStop chce przejąć giganta e-commerce eBay

GameStop – amerykańska sieć sklepów z grami wideo i gadżetami komputerowymi – złożyła ofertę przejęcia firmy eBay za 55,5 mld dolarów.

Spółka GameStop poinformowała o złożeniu niewiążącej oferty w niedzielę 3 maja. Firma chce przejąć 100 proc. udziałów w eBay po cenie 125 dolarów za akcję. To 46 proc. premii w porównaniu z ceną akcji eBaya na zamknięciu 4 lutego 2026 r., czyli w dniu, w którym GameStop rozpoczął nabywanie akcji spółki. Oferta oznacza także 20 proc. premii w stosunku do kursu eBay na zamknięciu w piątek 1 maja – wylicza Reuters.

55,5 mld dolarów, które oferuje GameStop, w 50 proc. ma zostać rozliczone w gotówce, a w 50 proc. w akcjach, z pełnym prawem wyboru akcjonariuszy co do rodzaju wynagrodzenia i proporcjonalnego podziału. GameStop dysponuje 9,4 mld dolarów na przejęcie. Pozostałą część kwoty finansowania zamierza pozyskać z instytucji zewnętrznych – podała spółka w komunikacie. Firma otrzymała deklarację o dużej pewności możliwości uzyskania finansowania (ang. highly-confident letter) w wysokości do 20 mld dolarów od kanadyjskiego banku inwestycyjnego TD Securities.

Zdaniem GameStop przejęcie pozwoli zmniejszyć koszty eBaya o 2 mld dolarów. „Około 1600 sklepów GameStop w USA zapewnia eBayowi ogólnokrajową sieć uwierzytelniania, przyjmowania i realizacji zamówień oraz sprzedaży w czasie relacji na żywo" – podaje spółka.

Po akwizycji stery w eBayu objąłby prezes GameStop Ryan Cohen – zakłada spółka.

GameStop chce przejąć cztery razy większą firmę

Oferta przejęcia jest odważna, bo eBay jest firmą o blisko cztery razy większej wycenie niż GameStop – zauważają dziennikarze CNN. Według cytowanych przez nich danych FactSet, w piątek wartość GameStop wynosiła 11,9 mld dolarów. Z kolei eBay był wyceniany na 46,2 mld dolarów.

Po otwarciu notowań w poniedziałek kurs eBaya zareagował wzrostem na ofertę przejęcia. Około godz. 16.50 polskiego czasu akcje spółki zyskiwały 5,54 proc. Kurs GameStop szedł natomiast w dół o 5,03 proc.

Nazwa GameStop stała się rozpoznawalna na szeroką skalę w 2021 r. także poza USA, kiedy kilka dużych funduszy hedgingowych zaczęło grać na spadek kursu akcji spółki. Jak opisywaliśmy w XYZ, dzięki krótkim kontraktom firmy te zarabiały, gdy notowania sprzedawcy gier spadały. Te działania spotkały się z krytyką ze strony użytkowników forum WallStreetBets na platformie społecznościowej Reddit, którzy postanowili rozpocząć masowy skup akcji GameStopu, aby ich cena wzrosła. W efekcie w pewnym momencie kurs spółki wzrósł o kilkaset procent, zmuszając fundusze hedgingowe do zamknięcia tzw. krótkich pozycji. Jedna z instytucji, obstawiających spadek kursu GameStop, zbankrutowała z powodu poniesionych strat.