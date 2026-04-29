Grupa Azoty: 5,1 mld zł straty netto w 2025 r.

Grupa Azoty zanotowała ponad 5,1 mld zł straty netto wobec 1,1 mld zł rok wcześniej - poinformowała spółka w środę w raporcie rocznym. Jednocześnie grupa wypracowała dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 322,7 mln zł, wobec ujemnej rok wcześniej na poziomie 330 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w ubiegłym roku o 0,7 proc. rdr, przy jednoczesnym wzroście kosztów wytworzenia i nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 0,9 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 735,2 mln zł i był niższy o 19,9 mln zł wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Strata ze sprzedaży, po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, sięgnęła 1,28 mld zł, co oznacza poprawę o 35,5 mln zł rdr.

Spółka poinformowała jednocześnie, że na pozostałej działalności operacyjnej odnotowała ujemny wynik w wysokości 3,98 mld zł, co przełożyło się na wynik EBIT na poziomie minus 5,26 mld zł.

Źródło: PAP