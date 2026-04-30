30.04.2026 10:13

Grupa Eurocash ze spadkiem przychodów i stratą netto. Kurs spółki spada po publikacji wyników

Grupa Eurocash miała w 2025 r. 30,02 mld zł przychodów. To wynik o 4,6 proc. niższy niż w 2024 r. Spółka wskazuje, że spadek przychodów był efektem „wymagającego otoczenia rynkowego oraz świadomych działań optymalizacyjnych i zmian w modelu biznesowym".

Działania te obejmowały m. in. zamykanie nierentownych placówek Cash & Carry oraz redukcję sklepów własnych w sieciach Delikatesy Centrum i Duży Ben – podaje spółka.

Grupa Eurocash to największy franczyzodawca w handlu FMCG w Polsce oraz operator sieci sklepów niezależnych w kraju. Zrzesza ponad 15 tys. placówek działających pod markami: ABC, Groszek, Euro Sklep (Moje Sklepy), Gama, Lewiatan, Delikatesy Centrum i Duży Ben. Rozwija także sklep online Frisco.

Eurocash ze stratą netto w 2025 r.

Eurocash zamknął ubiegły rok ze stratą netto na poziomie 311,7 mln zł w porównaniu z 3,8 mln zł zysku netto w 2024 r.

Skorygowana marża EBITDA była utrzymana na poziomie 2,9 proc. mimo spadku przychodów. Powtarzalna EBITDA spadła do 867 mln zł z 904 mln zł w 2024 r. Wynik raportowany – na poziomie 543 mln zł – był obciążony kosztami restrukturyzacji i zdarzeniami jednorazowymi, podaje spółka. Chodzi o 290 mln zł rezerw restrukturyzacyjnych oraz 34 mln zł kosztów jednorazowych związanych z optymalizacją działalności grupy.

W komunikacie prasowym Eurocash zwraca uwagę, że mimo spadku przychodów utrzymała w 2025 r. rentowność operacyjną oraz wdrożyła plan, który ma przynieść 400 mln zł oszczędności kosztowych w 2027 r. Realizacja planu przebiega zgodnie z planem – podaje spółka.

Jak podaje Eurocash w komunikacie, w 2025 r. Frisco i Duży Ben poprawiły wyniki, osiągając dodatni zysk EBITDA na poziomie 3 mln zł wobec straty na poziomie 34 mln zł w 2024 r. Frisco pozostaje na ścieżce do osiągnięcia progu rentowności operacyjnej w 2026 r. – podaje grupa.

„Rok 2025 był dla Eurocash okresem intensywnej transformacji i głębokich zmian operacyjnych. Rozpoczęliśmy szeroki program optymalizacji, obejmujący restrukturyzację kosztów i zamykanie nierentownych lokalizacji, i dziś jesteśmy na dobrej drodze do realizacji zakładanych oszczędności na poziomie 400 mln zł" – skomentował wyniki spółki Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

„Równolegle dostosowujemy model operacyjny do zmieniających się realiów rynkowych, koncentrując się na najbardziej rentownym segmencie biznesu – naszej franczyzie, która zwiększyła przychody o 2,6 proc. w ujęciu rocznym. Podjęliśmy trudne, ale konieczne decyzje, które już dziś przekładają się na poprawę jakości naszego biznesu – stajemy się organizacją prostszą, bardziej efektywną i łatwiejszą do zarządzania, z lepszą efektywnością operacyjną, sprawniejszym zarządzaniem kapitałem obrotowym i niższym zadłużeniem” – dodał Surówka.

Eurocash opublikował wyniki w środę po zamknięciu sesji. W czwartek po otwarciu notowań kurs spółki zareagował spadkiem. Około godz. 9.48 kurs spadał o 6,24 proc. do 5,41 zł za akcję.

Zdjęcie przedstawia siedzibę Grupy Eurocash
Grupa Eurocash miała w 2025 r. 30,02 mld zł przychodów. To wynik o 4,6 proc. niższy niż w 2024 r. Spółka zanotowała także stratę netto. Fot. materiały prasowe Grupy Eurocash
