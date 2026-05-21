21.05.2026 15:30

Grupa Krotoski otworzyła w Warszawie jeden z najbardziej zaawansowanych w Europie kompleksów dealerskich

Nowy warszawski kompleks Grupy Krotoski to jeden z najbardziej zaawansowanych kompleksów dealerskich w Europie. Są tam nie tylko salony sprzedaży Volkswagena (aut osobowych i dostawczych) oraz Audi, ale także rozbudowane zaplecze serwisowe.

Inwestycja przy ul. Radzymińskiej ma ponad 27 stanowisk serwisowych, 70 miejsc parkingowych, a także kluczykomaty. Oferuje też cyfrowe przyjęcie pojazdu do serwisu. To znacząco skraca czas obsługi i ułatwia kontakt z serwisem.

Nowy punkt sprzedaży stawia również na elektromobilność i ekologię. Wyposażono go nie tylko w szybkie ładowarki o mocy 150 kW, ale także w instalację fotowoltaiczną.

Duże hale sprzedażowe zostały zaprojektowane tak, by nie przytłaczać klienta swoją powierzchnią. Jak tłumaczy w rozmowie z XYZ Monika Gajc, dyrektor regionalna Grupy Krotoski, w hali sprzedażowej jest miejsce na kilkanaście wystawianych modeli. Salon nie jest też podzielony na strefy, a tańsze auta stoją obok najdroższych modeli, by klienci nie czuli się dzieleni na grupy.

– Projektując ten obiekt, skupiliśmy się na tym, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć każdy etap kontaktu z marką – od pierwszej wizyty, przez wybór finansowania i ubezpieczenia, aż po zakup i serwis. Klienci oczekują dziś wygody, dostępności i nowoczesnych narzędzi komunikacji – i dokładnie na te potrzeby odpowiadamy – podsumowuje Edyta Królak-Kochańska, dyrektor marketingu i biura obsługi klienta Grupy Krotoski.

Zmiany w Audi Polska. Są nowi dyrektorzy sprzedaży i marketingu
Salon sprzedaży Grupy Krotoski
Grupa Krotoski otworzyła w Warszawie jeden z najbardziej zaawansowanych kompleksów sprzedażowych w Europie. Fot. Grupa Krotoski
