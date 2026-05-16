Historyczny wyczyn Beckhama. Został pierwszym brytyjskim sportowcem-miliarderem

Majątek Davida Beckhama oraz jego żony Victorii przekroczył miliard funtów – poinformował „Sunday Times”. Słynny były piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, któremu udało się dorobić takich pieniędzy.

Jak wskazuje brytyjskie medium, kluczowa z perspektywy majątku Beckhamów była inwestycja w amerykański klub piłkarski Inter Miami. Dzięki niej wartość aktywów w rodzinnym portfelu podwoiła się. Jeszcze w 2024 r. wynosiła ona 500 mln funtów, by w następnym roku wzrosnąć do 1,185 mld funtów.

Sam projekt nie trwa nawet 10 lat. Klub został założony w 2018 r., jednak w tak krótkim czasie zarządowi Interu Miami udało się namówić do dołączenia takich piłkarzy jak Lionel Messi, Luis Suarez czy Sergio Busquets. Pierwszy z wymienionych pozostaje czynnym zawodnikiem klubu, a niedawno przedłużył swój kontrakt do 2028 r.

Swój wkład w majątek ma również biznes Victorii Beckham. Była wokalistka Spice Girls sukcesywnie prowadzi swoją markę modową od 2008 r. Choć przez 16 lat firma przynosiła straty, to w 2024 r. w końcu udało się jej wypracować zysk. W 2025 r. przedsiębiorstwo odnotowało roczną sprzedaż netto na poziomie 100 mln dolarów (ok. 78 mln funtów).

51-letni Beckham, który w 2025 r. otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor, jest znany nie tylko z inwestycji w branży sportowej i modowej, ale i działalności charytatywnej rozpoczętej w trakcie kariery piłkarskiej. Już wówczas wspierał wiele organizacji, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. W 2024 r. został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola – obecnie króla, w 1990 r.

Na liście najbogatszych Brytyjczyków związanych ze sportem Beckhamowie zajmują drugie miejsce. Wyprzedza ich rodzina byłego szefa Formuły 1 Bernego Ecclestone'a, której majątek wyceniany jest na 2 mld funtów.

Źródło: XYZ, PAP