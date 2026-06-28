IMGW odnotował najwyższą temperaturę w czerwcu w historii. Rekord może być chwilowy

W Słubicach w województwie lubuskim odnotowano w sobotę temperaturę maksymalną 38,9 st. C – wynika z danych IMGW. To najwięcej w historii pomiarów meteorologicznych w czerwcu.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie na platformie X, nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej temperatury. Poprzedni rekord odnotowano w w 2019 roku w miejscowości Ceber na Dolnym Śląsku; wyniósł on wówczas 38,3 st. C.

🌡️ Padł nowy rekord czerwca w Polsce! W Słubicach odnotowano dziś temperaturę 38,9°C, ustanawiając nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. To oznacza, że nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej… pic.twitter.com/LTLeVED7VJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2026

IMGW podkreślił, że sobotnia temperatura w Słubicach „nie jest jeszcze rekordem wszech czasów”.

„Absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2 st. C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie). Dzisiejszy pomiar pokazuje jednak, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz” – podano w komunikacie.

Z prognoz Instytutu wynika, że w niedzielę miejscami na zachodzie kraju temperatura może wynieść do 42 st. C. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia III przed upałami z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego oraz częściowo woj. pomorskiego, podlaskiego i zachodnio-pomorskiego, gdzie obowiązuje także alert II stopnia. Ostrzeżenia pozostają aktualne do godz. 20 w poniedziałek, 29 czerwca.

Źródło: PAP