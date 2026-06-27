Kategoria artykułu: Biznes
Fala upałów to test dla energetyki. Im dłużej potrwa, tym będzie trudniej
Przez Polskę przechodzi fala ekstremalnych upałów. Zapotrzebowanie na prąd w takich dniach mocno rośnie, ale istotnie zwiększa się też ryzyko awarii systemu energetycznego. Operator sieci przesyłowej zapewnia, że na razie system działa bezpiecznie.
27.06.2026, 06:00
W upalne dni krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną mocno rośnie z powodu działania klimatyzacji. Fot.: PSE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski system energetyczny radzi sobie z wysokimi temperaturami.
- Jakie są ryzyka dla systemu w najbliższych dniach.
- Jak spółki energetyczne oceniają obecną sytuację.