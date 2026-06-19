Inglot z nowym właścicielem większościowym

Fundusz Avallon MBO zainwestował w spółkę Inglot i obejmie w niej pakiet większościowy. Transakcja ma przyspieszyć ekspansję międzynarodową i rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek kosmetycznych.

Avallon MBO, polski fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich i inwestycjach rozwojowych, ogłosił inwestycję w spółkę Inglot. Jak przekazano, fundusz przejmuje pakiet większościowy w firmie, która działa na rynku kosmetycznym o globalnym zasięgu.

Czytaj również: Polska piątym rynkiem kosmetyków w UE. Wyzwaniem regulacje, przewagą jakość

Celem transakcji jest – jak podano – zwiększenie skali działalności Inglot, dalsza profesjonalizacja organizacji oraz rozwój kompetencji potrzebnych do wzrostu na rynkach zagranicznych. Partnerzy podkreślają, że współpraca ma umożliwić także dalsze inwestycje w ofertę produktową i narzędzia sprzedażowe.

W komunikacie wskazano, że planowane działania obejmują rozwój e-commerce i modelu omnichannel, rozbudowę portfolio produktów oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla spółki, ale główny nacisk ma zostać położony na dalszą internacjonalizację.

„To dla nas kolejny etap rozwoju. Pozyskanie partnera takiego jak Avallon daje nam możliwość przyspieszenia realizacji strategicznych celów” – powiedział Grzegorz Inglot, prezes zarządu spółki, który pozostaje na stanowisku i nadal jest akcjonariuszem firmy. Podkreślił również, że rodzina Inglot zachowa istotną rolę w strukturze właścicielskiej i zarządczej.

Czytaj również: Inglot chce rosnąć dwa razy szybciej niż rynek. Inwestuje w sieć stacjonarną, m-commerce i e-sklep

Jak wskazano, finalizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód, co ma nastąpić po okresie tegorocznych wakacji. Strony nie ujawniły wartości transakcji.

Inglot i Avallon MBO podkreślają, że decyzja wpisuje się w szersze trendy rynkowe. Globalny rynek beauty ma rosnąć w tempie od 3,4 do 7 proc. rocznie do 2030 roku, a jego wartość może przekroczyć 800 mld dolarów. W Polsce prognozowany wzrost wynosi 6–7 proc. rocznie.

Źródło: PAP Biznes