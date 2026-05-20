Jest wstępne porozumienie na szczeblu UE w sprawie umowy celnej z USA

W środę rano przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie ws. umowy celnej z USA. „Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań” – zapewnia szefowa Komisji Europejskiej. Do przyjęcia dokumentów została jednak jeszcze daleka droga.

Dokument ma wprowadzić w życie uzgodnienia między przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą Von der Leyen a prezydentem USA Donaldem Trumpem, zawarte w lipcu 2025 r. w szkockim Turnberry. Zgodnie z nimi, w zamian za obniżenie ceł na niektóre amerykańskie produkty rolne i owoce morza, Waszyngton ma utrzymać taryfy na towary przemysłowe na poziomie 15 proc.

„Umowa to umowa. Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań” – napisała w reakcji na informację o wypracowanie porozumienia szefowa Komisji.

Osiągnięte porozumienie obejmuje m.in. zerową stawkę celną m.in. na amerykańską soję, orzechy, niektóre ryby i owoce morza, a także karmę dla zwierząt domowych. Preferencje będą mogły zostać zawieszone, jeśli Stany Zjednoczone przestaną wywiązywać się ze swoich zobowiązań lub „zakłócą stosunki handlowe i inwestycyjne z UE, w tym przez dyskryminację lub atakowanie unijnych podmiotów gospodarczych”.

„Mechanizm zawieszenia może również zostać uruchomiony w przypadku istnienia wystarczających przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia takich działań w przyszłości” – czytamy w komunikacie. Komisja Europejska będzie również mogła zawiesić preferencje dla stali i aluminium z USA, jeśli do końca 2026 r. Waszyngton nadal będzie stosować stawkę celną wyższą niż 15 proc. na oba te produkty z Europy.

Porozumienie przewiduje też klauzule ochronne, które mają chronić unijny rynek przed nagłym wzrostem importu towarów z USA. Są one jednak o wiele łagodniejsze niż te, które proponował Parlament Europejski.

Zgodnie z porozumieniem preferencje handlowe dla USA wygasną z końcem 2029 r.

Do przyjęcia tych zapisów potrzebne jest jednak przegłosowanie dokumentu przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie na forum Rady Unii Europejskiej.

Źródło: PAP, XYZ