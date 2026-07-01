KGHM rozbuduje zakład w Sierra Gorda. Moce przerobowe wzrosną do ok. 60 mln ton rudy rocznie

Grupa KGHM wspólnie z South32 Ltd. zainwestuje w budowę czwartej linii mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzięki tej inwestycji moce przerobowe zakładu wzrosną do ok. 60 mln ton rudy rocznie z ok. 48 mln ton (dla 100 proc. udziałów) – poinformowała spółka w komunikacie. Zakończenie rozbudowy zakładu planowane jest na koniec 2029 r.

KGHM podał, że to jedna z jego najważniejszych inwestycji poza Polską i ważny element prac nad strategią rozwoju Sierra Gorda.

Czwarta linia mielenia w Sierra Gorda

– Decyzja o realizacji czwartej linii mielenia w Sierra Gorda wzmacnia pozycję KGHM w segmencie aktywów zagranicznych i zwiększa nasz udział w produkcji metali ważnych dla światowej gospodarki. To projekt, który pozwoli lepiej wykorzystać potencjał kopalni, zwiększyć produkcję miedzi i poprawić efektywność kosztową – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes KGHM ds. aktywów zagranicznych.

– Ten projekt doskonale wpisuje się w niedawne odkrycia na obszarze eksploracyjnym Catabela Northeast, gdzie widzimy potencjał złożowy mogący istotnie wydłużyć efektywny okres funkcjonowania kopalni Sierra Gorda – dodała Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

Projekt obejmuje budowę czwartej linii mielenia, rozbudowę zdolności kruszenia i flotacji oraz powiązanej infrastruktury procesowej.

Zakończenie rozbudowy zakładu planowane jest na koniec 2029 r., a osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych – w II poł. 2030 r.

Po zakończeniu inwestycji średnia roczna produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda (dla 100 proc. udziałów) wzrośnie o ok. 20 proc. względem obecnych poziomów. Oczekiwany jest także proporcjonalny wzrost produkcji metali towarzyszących oraz obniżenie jednostkowego kosztu C1.

Nakłady inwestycyjne na projekt począwszy od 1 lipca 2026 r. do momentu oddania instalacji do użytkowania szacowane są na ok. 725 mln dolarów w ujęciu realnym dla 100 proc. udziałów.

Rozbudowa będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych Sierra Gorda. KGHM podał, że projekt ma generować atrakcyjne stopy zwrotu, wykorzystując istniejącą infrastrukturę wodną i energetyczną oraz potencjał długoterminowego rozwoju kopalni.

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Źródło: PAP