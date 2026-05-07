KGHM i Grupa Freeport rozpoczynają współpracę przy projekcie poszukiwawczym miedzi

KGHM Chile SpA, spółka zależna KGHM Polska Miedź, zawarła umowę typu farm-out z Minera Freeport-McMoRan South America Limitada, należącą do Freeport-McMoRan Inc. – podał KGHM. Porozumienie otwiera nowy etap współpracy ukierunkowanej na rozwój projektu poszukiwawczego miedzi w północnym Chile.

Jak podano, umowa określa zasady realizacji wczesnych prac poszukiwawczych oraz oceny potencjału geologicznego obszaru. Jest on położony w jednym z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych Chile i wykazuje korzystne przesłanki geologiczne oraz geofizyczne, uzasadniające dalsze prace na etapie wczesnej eksploracji.

– Podjęcie współpracy z Freeport stanowi istotny krok w rozwoju działalności poszukiwawczej KGHM w Chile. Wytypowany do oceny obszar wyróżnia się obiecującymi wskaźnikami geologicznymi, a połączenie doświadczenia i kompetencji obu spółek zwiększa nasze możliwości identyfikacji projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju GK KGHM – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes KGHM Polska Miedź.

Jak podano, zgodnie z postanowieniami umowy spółka KGHM Chile będzie odpowiedzialna za realizację prac poszukiwawczych na wczesnym etapie, niezbędnych do oceny charakterystyki geologicznej obszaru. W zależności od uzyskanych wyników umowa przewiduje możliwość przejścia do kolejnego etapu współpracy, w tym utworzenia spółki joint venture w celu dalszego rozwoju projektu.

KGHM prowadzi w Chile działalność obejmującą wyspecjalizowane usługi dla sektora górniczego, w szczególności w obszarze geologii i poszukiwań. Kluczowym aktywem KGHM w Chile jest kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda, zlokalizowana w regionie Antofagasta. KGHM posiada 55 proc. udziałów w Sierra Gorda SCM, natomiast pozostałe 45 proc. należy do australijskiej spółki South32 Ltd.

