KNF zatwierdziła prospekt Scanway. Spółka chce się przenieść z NewConnect na rynek regulowany GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Scanway. Spółka, która zajmuje się m.in. technologiami obserwacyjnymi z kosmosu, chce się bowiem przenieść z NewConnect na rynek regulowany GPW.

– Zatwierdzenie Prospektu Scanway S.A. to bardzo pozytywna wiadomość, która istotnie przybliża nas do debiutu na Głównym Rynku GPW. Od początku naszej historii z rynkiem kapitałowym celowaliśmy w znalezienie się pośród największych i najbardziej płynnych spółek na polskiej giełdzie. Po dwóch latach obecności na NewConnect i intensywnym okresie budowania naszej rozpoznawalności, pozycji rynkowej oraz przede wszystkim długoterminowych relacji z inwestorami mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jesteśmy gotowi dołączyć do spółek z głównego parkietu. W naszym akcjonariacie z udziałem powyżej pięciu procent znajduje się czołowy polski fundusz TFI, a obroty na akcjach Scanway w 2026 roku plasują nas na poziomie mediany spółek z indeksu mWIG40 – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Sam prospekt Scanway zostanie opublikowany na stronie spółki 17 marca 2026 r. Firma dodaje, że przeniesienie notowań na Główny Rynek GPW odbędzie się bez emisji nowych akcji. Debiut Scanway na GPW może odbyć się już na przełomie marca i kwietnia 2026 roku, gdy tylko spółka uzyska wszystkie zgody formalne.

Giełda stanowi dziś atrakcyjną ścieżkę rozwoju dla polskich spółek kosmicznych, które planują intensywny rozwój i wyjście ze swoją ofertą na międzynarodowe rynki. W naszym przypadku ten scenariusz sprawdził się bardzo dobrze, a na procesach pozyskania kapitału na realizację przedsięwzięć rozwojowych Spółki skorzystała zarówno cała organizacja, jak i nasi inwestorzy. Wierzę, że branża kosmiczna będzie coraz mocniej reprezentowana na polskiej giełdzie, a nasz debiut na Głównym Rynku GPW umożliwi jeszcze szerszemu gronu inwestorów zajęcie ekspozycji na ten unikalny i ważny dla polskiej gospodarki sektor – dodaje Jędrzej Kowalewski.

Scanway to jeden z liderów polskiego rynku kosmicznego

Po czterech kwartałach 2025 roku Scanway miał 24,3 mln zł przychodów (wzrost o 94 proc. rdr) i 2,2 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 1,9 mln zł rdr). Środki pieniężne na koniec grudnia 2025 roku wzrosły do historycznie najwyższego poziomu 25,5 mln zł, na co istotny wpływ miało pozyskanie 15,3 mln zł brutto od TFI PZU S.A., które nabyło 100 tys. akcji spółki w listopadzie 2025 roku, stanowiących obecnie 5,98 proc. udziałów.

Scanway to jeden z liderów polskiego rynku technologii kosmicznej. Dostarcza m.in. zarówno sprzęt typu teleskopy i kamery, jak i analitykę obrazowania zdjęć ze swoich produktów. Według najnowszej strategii rozwoju Scanway, firma chce wejść do grupy największych europejskich integratorów ładunków optycznych. Zamierza więc m.in. produkować kilkanaście takich ładunków rocznie.

Sama firma zadebiutowała na NewConnect 11 października 2023 r. Od tego czasu kapitalizacja Scanway wzrosła z 58 mln zł do ponad 500 mln zł. Do tego skumulowane obroty na akcjach Scanway w okresie od stycznia do lutego 2026 roku przekroczyły 100 mln zł, czyli ponad 25 proc. udziału w całym rynku.

KNF zaakceptowała prospekt Scanway. Fot. PAP/ Albert Zawada
