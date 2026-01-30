Koleje przewiozły w 2025 r. 440 mln pasażerów. To najwyższa liczba od 30 lat

W 2025 r. koleją przewieziono niemal 440 mln pasażerów – przekazał Urząd Transportu Kolejowego. To wzrost o prawie 8 proc. r/r i najwyższy wynik od 1995 r.

438,97 mln – dokładnie tyle pasażerów przewiozły w 2025 r. koleje w Polsce. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. r/r. W każdym miesiącu liczba przewiezionych osób była wyższa niż w 2024 r. Sam grudzień przyniósł 36,8 mln pasażerów, o 11 proc. więcej r/r.

UTK podaje, że to najlepsze dane od 1995 r., gdy koleje przewiozły według Głównego Urzędu Statystycznego 465 mln osób.

Wynik oznacza też, że mieszkańcy Polski podróżowali koleją średnio niemal 12 razy w roku.

Łącznie praca przewozowa w 2025 r. wyniosła 30,7 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 7,8 proc. r/r.

Źródło: PAP