Kolejna chińska platforma handlowa rusza w Europie. Uruchomi ją JD.com

Chiński gigant e-commerce JD.com w poniedziałek uruchomił w Europie platformę handlową Joybuy. Platforma rusza w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii i Luksemburgu.

JD.com to największy pod względem przychodów sprzedawca detaliczny w Chinach. Nową platformą chce rywalizować o klientów raczej z Amazonem niż z innymi chińskimi gigantami, jak Shein i Temu.

Asortyment Joybuy obejmuje m. in. artykuły gospodarstwa domowego, elektronikę, kosmetyki. Za pośrednictwem platformy dostępne są też artykuły w dedykowanych sklepach znanych marek, takich jak L'Oreal, Ariel, Kleenex czy Nintendo. Produkty dostępne na Joybuy mają być wysyłane z europejskich magazynów i dostępne także w opcji z dostawą na następny dzień lub tego samego dnia.

Sprzedaż znanych marek z szybką dostawą dzięki rozbudowanej sieci logistycznej to model, jaki JD.com rozwinął w Chinach.

Dla firmy uruchomienie platformy Joybuy to kolejny krok w stronę ekspansji w Europie. W sierpniu 2025 r. JD.com złożył ofertę przejęcia niemieckiej firmy Ceconomy, właściciela sieci Media Markt i Saturn. Sprzedaż ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2026 r. Ceconomy ma ok. 1 tys. sklepów stacjonarnych w Europie i zatrudnia 50 tys. pracowników.

