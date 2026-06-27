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NEWSROOM XYZ
27.06.2026 13:30

Kolejny atak na okręt w cieśninie Ormuz

W cieśninie Ormuz niezidentyfikowany pocisk trafił w tankowiec – podaje monitorująca bezpieczeństwo żeglugi agencja UKMTO. To kolejny taki atak. Napięcia na Bliskim Wschodzie rosną.

Według informacji UKMTO niezidentyfikowany pocisk trafił w mostek tankowca. Nikt z załogi nie ucierpiał. Nie odnotowano też żadnych szkód środowiskowych.

To drugi atak od podpisania 18 czerwca wstępnego porozumienia USA–Iran. Do pierwszego doszło w czwartek, gdy irański dron uderzył w statek płynący pod singapurską banderą. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował tego dnia, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran, uprzedzając, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Pomimo ustanowienia przez Waszyngton i Teheran gorącej linii, która miała doprowadzić do uniknięcia eskalacji, napięcia na Bliskim Wschodzie znów rosną. Po czwartkowym ataku w nocy z piątku na sobotę doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tymczasem w Libanie przedstawiciele Hezbollahu sprzeciwiają się pokojowi z Izraelem.

Przeczytaj o tym więcej: Pokój na Bliskim Wschodzie znów niepewny. Iran i USA wymieniają ciosy, Hezbollah grozi

Gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz
W cieśninie Ormuz niezidentyfikowany pocisk trafił w tankowiec – podaje agencja UKMTO.
Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
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