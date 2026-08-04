Kolejny rekord giełdowy za oceanem. Dow Jones nigdy nie był tak wysoko

Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami. Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Równocześnie nastąpił kolejny odwrót cen ropy, które spadły po tym, jak prezydent Donald Trump kolejny raz odwołał planowane ataki na Iran.

Na zdjęciu trader na parkiecie New York Stock Exchange, 30 lipca 2026 r. Fot. Michael M. Santiago/Getty Images

Na koniec poniedziałkowej sesji giełdowej w USA:

Dow Jones Industrial wzrósł o 1,32 proc., czyli o prawie 700 punktów, i wyniósł 53178,41 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 zyskał 1,48 proc. i wyniósł 7600,50 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 2,13 proc. do 25913,9 pkt.

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Sektor usług komunikacyjnych i technologii kolejny raz był siłą napędową rynku. Meta Platforms wzrosła o prawie 6 proc. Amazon zyskał ponad 4 proc., osiągając rekordową kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów. Rosły też notowania Nvidii, Alphabetu i Microsoftu.

– Inwestorzy ponownie z optymizmem patrzą na akcje spółek technologicznych, ponieważ pokazują one lepsze od oczekiwanych zyski – powiedział Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital Management, w wywiadzie dla CNBC.

– Rynek uwzględnia w cenach, że nakłady inwestycyjne na duże technologie przekładają się na zyski i atrakcyjny zwrot z inwestycji. W drugim kwartale zyski z nakładów inwestycyjnych na półprzewodniki i centra danych wzrosły dwukrotnie lub więcej, w lipcu nastąpił ogromny spadek, ale fundamentalna prawda pozostała niezmienna przez cały czas: popyt na akcelerowane komputery znacznie przewyższa podaż, a luka ta się nie zmniejsza – powiedział Jed Ellerbroek.

Dodał, że giganci przetwarzania w chmurze są w bardzo dobrej sytuacji, a sektor półprzewodników nadal znajduje się w fazie szybkiego wzrostu.

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Trump twierdzi, że odwołuje atak. Iran, że nie rozmawia z USA

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w miniony weekend, że odwołał planowany atak na Iran, dodając, że rozmowy między oboma krajami zostaną wznowione w poniedziałek.

W poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei poinformował, że Iran nie prowadzi obecnie rozmów z USA. Dyskutuje natomiast z Omanem o tymczasowej trasie dla statków przez cieśninę Ormuz.

– Jeśli pojawią się konkretne informacje dotyczące porozumienia pokojowego lub, co ważniejsze, ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, możemy być świadkami silnych wzrostów na całym rynku spowodowanych ulgą – powiedział Nick Twidale, główny analityk rynkowy w AT Global Markets.

– Na razie jednak wydaje się, że nadal będziemy obserwować zmienność na różnych rynkach, zwłaszcza że handel związany ze sztuczną inteligencją pozostaje dominującym tematem na rynku akcji – dodał.

Michael Monaghan, partner i zarządzający portfelem w Founder ETFs, w wywiadzie dla CNBC ocenił, że sygnały, iż USA wycofały się ze swoich wcześniejszych gróźb wobec Iranu, wpłynęły na giełdowe notowania, a presja na akcje spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją zaczyna słabnąć.

Rentowność obligacji skarbowych spadła w poniedziałek. Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 6 pkt proc. do ok. 4,68 proc.

Poznaliśmy też dane dotyczące amerykańskiej gospodarki:

Wskaźnik aktywności ISM w przemyśle w USA w lipcu wyniósł 55,6 pkt wobec konsensusu 53,9 pkt i 53,3 pkt w poprzednim miesiącu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lipcu 53,9 pkt wobec 53,9 pkt w poprzednim miesiącu. Podano to w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 53,8 pkt.

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Źródło: PAP, XYZ