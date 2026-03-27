Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
NEWSROOM XYZ
27.03.2026 10:24

Koniec egzaminu na placu manewrowym. Reforma prawa jazdy

Minister infrastruktury zapowiada głębokie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jedną z kluczowych reform ma być likwidacja części praktycznej na placu manewrowym dla kategorii B.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w piątek przygotowanie ustawy reformującej system egzaminowania kierowców. Projekt jest już gotowy, a jego szczegóły mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu przez wiceministra Stanisława Bukowca.

Najważniejszą zmianą ma być likwidacja egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B. Jak podkreślił szef resortu, rozwiązanie to wpisuje się w europejski trend odchodzenia od tego typu sprawdzianów.

Minister wskazał, że egzaminy na placu manewrowym są uznawane przez ekspertów za „relikt przeszłości”. Resort infrastruktury od dłuższego czasu analizował zasadność ich utrzymywania i ostatecznie zdecydował się na zmianę przepisów.

Projekt ustawy ma w najbliższych dniach trafić do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, co formalnie rozpocznie proces legislacyjny. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony jeszcze w przyszłym tygodniu.

Reforma obejmie również część teoretyczną egzaminu. Zmieni się komisja odpowiedzialna za przygotowanie pytań, która w obecnej formule ma zostać zlikwidowana i zastąpiona nowym organem, działającym przy większym wsparciu państwa.

Planowana jest także zmiana w liczbie pytań egzaminacyjnych. Jak podkreślił Klimczak, egzamin na prawo jazdy – niezależnie od kategorii – ma lepiej odpowiadać realnym warunkom ruchu drogowego.

Źródło: PAP

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys na Bliskim Wschodzie. Azjatyckie linie przejmują pasażerów
Zakłócenia w przestrzeni powietrznej nad Zatoką Perską zmieniają podróże długodystansowe. Ceny biletów wystrzeliły nawet o kilkaset procent, a część pasażerów latających dotąd bliskowschodnimi liniami przejmują przewoźnicy z Azji.
27.03.2026