Koniec egzaminu na placu manewrowym. Reforma prawa jazdy

Minister infrastruktury zapowiada głębokie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jedną z kluczowych reform ma być likwidacja części praktycznej na placu manewrowym dla kategorii B.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w piątek przygotowanie ustawy reformującej system egzaminowania kierowców. Projekt jest już gotowy, a jego szczegóły mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu przez wiceministra Stanisława Bukowca.

Najważniejszą zmianą ma być likwidacja egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B. Jak podkreślił szef resortu, rozwiązanie to wpisuje się w europejski trend odchodzenia od tego typu sprawdzianów.

Minister wskazał, że egzaminy na placu manewrowym są uznawane przez ekspertów za „relikt przeszłości”. Resort infrastruktury od dłuższego czasu analizował zasadność ich utrzymywania i ostatecznie zdecydował się na zmianę przepisów.

Projekt ustawy ma w najbliższych dniach trafić do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, co formalnie rozpocznie proces legislacyjny. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony jeszcze w przyszłym tygodniu.

Reforma obejmie również część teoretyczną egzaminu. Zmieni się komisja odpowiedzialna za przygotowanie pytań, która w obecnej formule ma zostać zlikwidowana i zastąpiona nowym organem, działającym przy większym wsparciu państwa.

Planowana jest także zmiana w liczbie pytań egzaminacyjnych. Jak podkreślił Klimczak, egzamin na prawo jazdy – niezależnie od kategorii – ma lepiej odpowiadać realnym warunkom ruchu drogowego.

Źródło: PAP