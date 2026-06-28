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28.06.2026 09:02

Kruche porozumienie USA i Iranu. Teheran grozi zerwaniem rozmów

Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w niedzielę „całkowitym wstrzymaniem” rozmów z USA – przekazała irańska państwowa Press TV, cytowana przez agencję Associated Press. Władze Iranu przyznały również, że wystrzeliły rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie.

Gwardia Rewolucyjna, znana też jako Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, oświadczyła, że amerykańskie ataki naruszyły obowiązujące zawieszenie broni i „spowodują całkowite wstrzymanie wszelkich procesów dyplomatycznych” – podała Press TV, cytowana przez portal Times of Israel.

Armia Bahrajnu poinformowała w niedzielę, że powstrzymała w ciągu minionych godzin kilka irańskich ataków.

Bahrajńskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło irańskie uderzenia, określając je jako celowe i wielokrotne naruszenie suwerenności oraz bezpieczeństwa królestwa. W wyniku niedzielnego ataku uszkodzony został budynek mieszkalny. Według dotychczasowych informacji nikt nie zginął.

Władze Bahrajnu zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o pilne zwołanie posiedzenia w celu pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności. Kuwejt również potępił irański atak na swoje terytorium – podała agencja AFP.

Do kolejnego zaostrzenia relacji irańsko-amerykańskich doszło w czwartek po irańskim ataku na statek handlowy płynący pod banderą Singapuru. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia na magazyny irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe.

Irańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało następnie, że w odwecie ostrzelano cele powiązane z siłami USA, w tym obiekty znajdujące się w Bahrajnie, gdzie stacjonuje Piąta Flota USA.

W sobotę Iran zaatakował również statek pod banderą Panamy, który przepływał w pobliżu cieśniny Ormuz z ładunkiem ponad dwóch milionów baryłek ropy naftowej. W reakcji Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne naloty na cele w Iranie, uzasadniając je „trwającą irańską agresją wobec żeglugi handlowej”.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę wieczorem, że Iran „przestanie istnieć”, jeśli Stany Zjednoczone zostaną „zmuszone” do wznowienia działań wojennych. Oskarżył przy tym Teheran o złamanie zawieszenia broni i atakowanie statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

Źródło: PAP

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Pociski na tle flag Iranu
Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w niedzielę „całkowitym wstrzymaniem” rozmów z USA po tym, jak oba państwa wymieniły pojedyncze ataki na swoje cele. Fot. Getty Images
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