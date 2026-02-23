Kurs bitcoina spada. Inwestorzy boją się krachu na rynkach.

Kurs bitcoina poszedł w dół o 5 proc. Cena kryptowaluty wynosi już poniżej 65 tysięcy dolarów. To efekt planów Donalda Trumpa wprowadzenia globalnych ceł w wysokości 15 proc.

Jednocześnie jednak kurs bitcoina spadł, gdy azjatyckie giełdy poszły w górę. To – jak twierdzi CNBC – pokazuje, że kryptowaluta całkowicie różni się od lokalnych parkietów przy zamieszaniu wokół nowych taryf. Sam bitcoin spada od października 2025 r., gdy kosztował 125 tysięcy dolarów. Od tamtej pory kurs bitcoina spadł już o 47 proc., a od początku roku spadek wyniósł już 26 proc.

– Sądzimy, że podniesienie globalnych taryf skłania inwestorów do sprzedaży kryptoaktywów. Przewidują bowiem poważną korektę na rynkach – wyjaśnia Jeff Mei z firmy BTSE oferującej technologie oparte na blockchainie. Jego zdaniem wciąż nie wiadomo też, co dalej z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy boją się bowiem, że ewentualny amerykański atak na Iran rozniesie się na cały region, co z kolei negatywnie wpłynie na światowy handel.

– Ostatni spadek bitcoina był w mniejszym stopniu efektem pojedynczej informacji, a bardziej skutkiem słabej płynności i niskiego przekonania inwestorów na rynku – powiedział Markus Thielen, szef działu badań w firmie analitycznej 10x Research.

Analityk: typowa faza rynku niedźwiedzia

Jak dodał Thielen, obecne pogorszenie koniunktury wpisuje się w typową fazę rynku niedźwiedzia, charakteryzującą się niskimi wolumenami i niepewnością związaną z wyborami uzupełniającymi w USA. Jego zdaniem możliwe są dalsze spadki, nawet w kierunku 50 tys. dolarów, zanim ukształtuje się trwalsze dno.

– Na początku tego miesiąca spadek bitcoina był w głównej mierze efektem „czteroletniego cyklu” rynku kryptowalut, a obecne cofnięcie notowań przypomina schematy obserwowane podczas wcześniejszych załamań – ocenił z kolei Matt Hougan, dyrektor inwestycyjny Bitwise.

Jak podkreślił, za przeceną nie stoi jeden konkretny czynnik. Wskazał raczej na rotację kapitału w kierunku złota i spółek związanych ze sztuczną inteligencją, utrzymujące się obawy wokół nominacji Kevina Warsha do Fed oraz szersze „ryzyko kwantowe”. Na początku lutego bitcoin spadł do najniższego poziomu od ponad roku – 63 119,8 dolara.

Jego opinię potwierdza to, co dzieje się obecnie na rynku złota. Dziś kruszec na rynku spot poszedł w górę o 1 proc.

Sąd Najwyższy unieważnił taryfy Donalda Trumpa

W piątek Sąd Najwyższy USA w orzeczeniu 6–3 unieważnił „odwrotne” taryfy wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa w 2025 r. Chodzi o 15-procentowy podatek na większość towarów z UE oraz 10-procentowy na eksport z Wielkiej Brytanii. Orzeczenie dotyczy taryf nałożonych na mocy International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Nie obejmuje to jednak sektorowych ceł na stal, aluminium i przemysł motoryzacyjny.

Prezydent USA Donald Trump w reakcji na to orzeczenie najpierw zapowiedział wprowadzenie powszechnego 10-procentowego cła na cały import do Stanów Zjednoczonych. Potem stwierdził jednak, że te cła podniesie do 15 proc. Cła te, na mocy amerykańskiego prawa, mogą funkcjonować przez 150 dni. Na ich przedłużenie musi się jednak zgodzić Kongres USA.