Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 10:53

Kurs bitcoina spada. Inwestorzy boją się krachu na rynkach.

Kurs bitcoina poszedł w dół o 5 proc. Cena kryptowaluty wynosi już poniżej 65 tysięcy dolarów. To efekt planów Donalda Trumpa wprowadzenia globalnych ceł w wysokości 15 proc.

Jednocześnie jednak kurs bitcoina spadł, gdy azjatyckie giełdy poszły w górę. To – jak twierdzi CNBC – pokazuje, że kryptowaluta całkowicie różni się od lokalnych parkietów przy zamieszaniu wokół nowych taryf. Sam bitcoin spada od października 2025 r., gdy kosztował 125 tysięcy dolarów. Od tamtej pory kurs bitcoina spadł już o 47 proc., a od początku roku spadek wyniósł już 26 proc.

– Sądzimy, że podniesienie globalnych taryf skłania inwestorów do sprzedaży kryptoaktywów. Przewidują bowiem poważną korektę na rynkach – wyjaśnia Jeff Mei z firmy BTSE oferującej technologie oparte na blockchainie. Jego zdaniem wciąż nie wiadomo też, co dalej z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy boją się bowiem, że ewentualny amerykański atak na Iran rozniesie się na cały region, co z kolei negatywnie wpłynie na światowy handel.

– Ostatni spadek bitcoina był w mniejszym stopniu efektem pojedynczej informacji, a bardziej skutkiem słabej płynności i niskiego przekonania inwestorów na rynku – powiedział Markus Thielen, szef działu badań w firmie analitycznej 10x Research.

Analityk: typowa faza rynku niedźwiedzia

Jak dodał Thielen, obecne pogorszenie koniunktury wpisuje się w typową fazę rynku niedźwiedzia, charakteryzującą się niskimi wolumenami i niepewnością związaną z wyborami uzupełniającymi w USA. Jego zdaniem możliwe są dalsze spadki, nawet w kierunku 50 tys. dolarów, zanim ukształtuje się trwalsze dno.

– Na początku tego miesiąca spadek bitcoina był w głównej mierze efektem „czteroletniego cyklu” rynku kryptowalut, a obecne cofnięcie notowań przypomina schematy obserwowane podczas wcześniejszych załamań – ocenił z kolei Matt Hougan, dyrektor inwestycyjny Bitwise.

Jak podkreślił, za przeceną nie stoi jeden konkretny czynnik. Wskazał raczej na rotację kapitału w kierunku złota i spółek związanych ze sztuczną inteligencją, utrzymujące się obawy wokół nominacji Kevina Warsha do Fed oraz szersze „ryzyko kwantowe”. Na początku lutego bitcoin spadł do najniższego poziomu od ponad roku – 63 119,8 dolara.

Jego opinię potwierdza to, co dzieje się obecnie na rynku złota. Dziś kruszec na rynku spot poszedł w górę o 1 proc.

Sąd Najwyższy unieważnił taryfy Donalda Trumpa

W piątek Sąd Najwyższy USA w orzeczeniu 6–3 unieważnił „odwrotne” taryfy wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa w 2025 r. Chodzi o 15-procentowy podatek na większość towarów z UE oraz 10-procentowy na eksport z Wielkiej Brytanii. Orzeczenie dotyczy taryf nałożonych na mocy International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Nie obejmuje to jednak sektorowych ceł na stal, aluminium i przemysł motoryzacyjny.

Prezydent USA Donald Trump w reakcji na to orzeczenie najpierw zapowiedział wprowadzenie powszechnego 10-procentowego cła na cały import do Stanów Zjednoczonych. Potem stwierdził jednak, że te cła podniesie do 15 proc. Cła te, na mocy amerykańskiego prawa, mogą funkcjonować przez 150 dni. Na ich przedłużenie musi się jednak zgodzić Kongres USA.

Sąd Najwyższy USA: globalne cła Trumpa nielegalne
Spadek kursu bitcoina do dolara na wykresie w aplikacji
Rynki w niepewności. Kurs bitcoina spada Fot. Cheng Xin/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Nie będzie „demokratyzacji” AI? USA górą po szczycie w Delhi
86 krajów podpisało ogłoszoną w weekend deklarację po AI Impact Summit w stolicy Indii. Delhi pozycjonuje się jako ważny gracz w dyskusji o globalnym zarządzaniu sztuczną inteligencją. Ale pierwsze skrzypce w rozwoju technologii nadal grają USA i Chiny.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026