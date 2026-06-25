Kurs Bitcoina spadł poniżej granicy 60 tys. dolarów. Prognoza nie napawa optymizmem

Kurs Bitcoina spadł w czwartek poniżej poziomu 60 tys. dolarów i ok. godz. 15.55 znajduje się na poziomie nieco poniżej 59 tys. dolarów. To najniższy kurs od października 2024 r., a od ubiegłorocznego szczytu największa kryptowaluta świata straciła ponad połowę swojej wartości.

To kolejny raz w 2026 r., gdy Bitcoin zmaga się z poziomem 60 tys. dol. Najpierw było tak w lutym, uzyskał tam wsparcie, a następnie w pierwszych dwóch tygodniach czerwca, gdy udało mu się później odbić powyżej 67 tys. dol.

Jak zauważa telewizja CNBC, to trudny rok dla Bitcoina, a traderzy traktują obecne przełamanie jako potencjalny sygnał głębszych spadków.

Fundusz iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) odnotował w czwartek obrót na poziomie blisko 1,1 mln kontraktów opcyjnych, niemal dwukrotnie więcej niż średnia z ostatnich 30 dni – wynika z danych Cboe LiveVol. Wolumen opcji sprzedaży (put) był przy tym ponad dwukrotnie wyższy niż opcji kupna (call). Inwestorzy nabyli ok. 275 tys. opcji put wobec niespełna 129 tys. opcji call – według danych ThinkOrSwim.

Implikowana zmienność dla IBIT wynosi ok. 53 proc., co oznacza, że animatorzy rynku opcji oczekują dziennych ruchów przekraczających nieco 3 proc.

Z wyceny opcji wygasających 31 lipca wynika, że istnieje ok. 48 proc. prawdopodobieństwa spadku IBIT poniżej 30,5 dol. (czyli o kolejne ok. 10 proc.) do końca przyszłego miesiąca. Szanse na wzrost o 10 proc. w tym samym okresie są nieco wyższe i wynoszą ok. 55 proc.

Nastroje nie są dużo lepsze także dla Strategy Michaela Saylora, która wedle stanu na dzień 22 czerwca 2026 r. zgromadziła 847 363 BTC.

Łączny koszt kapitału przeznaczonego na zakup tych zasobów, który w znaczącej mierze został sfinansowany emisją długu, to ponad 63 miliardy dolarów, a średnia cena zakupu wyniosła 75 651 dolarów, co oznacza, że spółka jest obecnie mocno pod kręską.

Kurs akcji Strategy tylko w ciągu ostatnich 5 dni stracił blisko jedną czwartą wartości, a wartość giełdowa spółki wynosi obecnie 31,5 miliarda dolarów, czyli o blisko 18,5 miliarda dolarów mniej, niż posiadane przez nią bitcoiny.

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