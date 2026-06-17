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NEWSROOM XYZ
17.06.2026 08:31

Giełda kryptowalut Binance może mieć problem z otrzymaniem licencji na działanie w UE

Binance – największa giełda kryptowalut na świecie – może stracić licencję na obsługę klientów z Unii Europejskiej – poinformowały agencję Reuters dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Zgodnie z nowymi regulacjami UE – chodzi o rozporządzenie MiCA – dotyczącymi kryptowalut, firmy działające w tym sektorze muszą do końca czerwca uzyskać pozwolenie, umożliwiające obsługiwanie klientów z całej Wspólnoty.

Binance złożył wniosek o licencję do greckiego regulatora rynku. Ale może on zostać odrzucony – poinformowali rozmówcy Reutersa.

Binance komentuje sprawę unijnej licencji

Po publikacji artykułu przez agencję, Binance opublikował oświadczenie na swojej stronie.

„Nadal dążymy do uzyskania licencji i jesteśmy gotowi do działania w ramach sprawiedliwych, przewidywalnych i prawdziwie zharmonizowanych ram europejskich. Przekażemy dalsze informacje przed 30 czerwca 2026 r. Będziemy przekazywać dalsze szczegóły bezpośrednio, gdy tylko pojawią się nowe informacje, w tym dotyczące kolejnych kroków i dostępnych opcji. Chcemy być otwarci wobec naszych europejskich użytkowników w kwestii aktualnej sytuacji i jej przyczyn" – czytamy w oświadczeniu.

Binance podaje, że wniosek o licencję firma złożyła w Grecji. „Przez wiele miesięcy konstruktywnie współpracowaliśmy z Grecką Komisją Rynku Kapitałowego (HCMC). Z naszej wiedzy wynika, że ​​HCMC zakończyła przegląd wniosku i uznała go za zgodny z wymogami MiCA. Rozumiemy również, że wniosek podlegał przeglądowi na poziomie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)" – podała firma.

Spółka stwierdziła także, że „Europa pozostaje centralnym punktem jej długoterminowych planów".

To nie pierwsze problemy Binance

Binance został założony w Chinach w 2017 r. przez kanadyjskiego biznesmena Changpenga Zhao. Firma kilkukrotnie zmieniała siedzibę. Obecnie jest nią Abu Zabi.

Założyciel firmy został w 2023 r. skazany w USA za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez „niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy” oraz naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych.

W ramach ugody zawartej z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości Zhao zgodził się ustąpić ze stanowiska prezesa Binance. Firma zgodziła się zapłacić karę w wysokości 4,3 mld dolarów. Zhao odbył swój wyrok i wyszedł na wolność we wrześniu 2024 r. W październiku 2025 r. prezydent USA Donald Trump go ułaskawił.

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Logo Binance
Binance – największa giełda kryptowalut na świecie – może nie uzyskać licencji na dalsze działanie w UE – podał Reuters. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
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