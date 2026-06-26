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26.06.2026 20:50

Liban i Izrael zawarły kolejne porozumienie. Ma doprowadzić do prawdziwego pokoju

Izrael i Liban zawarły kolejne porozumienie. Tym razem ma ono doprowadzić do trwalszego pokoju niż ostatnie dokumenty podpisane przez Bejrut i Jerozolimę.

Tymczasowe porozumienie zawarto w Waszyngtonie przy mediacji USA. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zapowiada jednak, że w sprawie rozejmu wiele jeszcze pozostało do zrobienia.

W ramach dokumentu obie strony podejmą projekty pilotażowe. W ich ramach IDF wycofa się z fragmentów południa Libanu, a na ich miejsce wejdzie lokalne wojsko.

W Libanie trwa wojna między Izraelem a proirańskim Hezbollahem. Południe kraju zajęło IDF i stworzyło strefę buforową, by bronić Izraela przed atakami libańskiej milicji. Na razie obowiązuje jednak kolejny rozejm, przerywany izraelskimi atakami. Hezbollah sprzeciwia się z kolei wszelkim negocjacjom z Izraelem i odmawia złożenia broni.

Według tymczasowego porozumienia Iranu i USA na Bliskim Wschodzie powinny zostać wstrzymane wszelkie działania zbrojne, także te w Libanie. Izrael nie zgadza się jednak z tym porozumieniem. Z kolei dla Teheranu wycofanie się IDF z Libanu to warunek graniczny dalszych rozmów z USA.

Izrael i Hezbollah zawarły rozejm. Wojska Izraela zostaną w Libanie
Zniszczenia po izraelskich nalotach na Liban
Liban i Izrael zawarły kolejne porozumienie. Fot. Mohamad Zanaty / Anadolu/ABACAPRESS.COM Dostawca: PAP/Abaca
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