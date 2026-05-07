Liftero szykuje się na giełdowy debiut. Znamy już cenę akcji w IPO

Liftero ogłosiło, że cena akcji w ofercie publicznej wyniesie 35 zł. Spółka oferuje ich 500 tys., co oznacza wartość oferty na poziomie 17,5 mln zł. Spółka zamierza zadebiutować na prowadzonym przez GPW alternatywnym rynku NewConnect do końca II kw. 2026 r.

– Wysokie zainteresowanie ofertą Liftero odbieramy jako potwierdzenie atrakcyjności naszego modelu biznesowego i opracowanej technologii – mówi prezes Tomasz Palacz.

Liftero opiera swój model biznesowy o opracowany system napędowy Booster, który jest zaprojektowany dla satelitów o masie od 30 do 500 kg. Spółka zapewnia, że jest w stanie dostarczać te systemy szybciej niż konkurencja.

– Nasza strategia zakłada zbudowanie silnej i trwałej pozycji rynkowej poprzez szybkie zwiększanie liczby silników Liftero pracujących na orbicie – mówi Przemysław Drożdż, dyrektor ds. operacji spółki.

Według szacunków spółki liczba satelitów, dla których będzie mogła dostarczyć swoje napędy, wzrośnie w latach 2026–2030 pięciokrotnie, do ok. 17,5 tys.

Liftero chce zwiększyć do końca 2027 r. produkcję do 30 systemów Booster rocznie. W marcu 2026 r. firma zawarła kontrakt z indyjską spółką OrbitAID na 2 takie systemy. Ten kontrakt zapewni Liftero przychody wyższe niż w całym 2025 r., gdy spółka wygenerowała 1,7 mln zł przychodów. Portfel zamówień Liftero wynosi obecnie ponad 3 mln zł.

– Na koniec marca br. nasz pipeline ofert przedstawionych potencjalnym klientom wyniósł ok. 115 mln EUR, co oznacza trzykrotny wzrost w ciągu ostatniego półrocza – dodaje Tomasz Palacz.