Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
31.03.2026 16:39

McCormick przejmuje dział żywnościowy Unilever. Wartość transakcji to prawie 45 miliardów dolarów

Majonezy i inne produkty Hellmann's czy Knorr przechodzą z rąk Unilever do firmy McCormick. Unilever chce bowiem skoncentrować się tylko na swoim dziale higieny osobistej. Wartość transakcji to prawie 45 miliardów dolarów.

McCormick, jak podaje CNBC, zapłaci 15,7 miliardów dolarów w gotówce. Akcjonariusze Unilever dostaną 55,1 proc. akcji połączonej firmy, a Unilever dostanie 9,9 proc. udziałów w McCormick.

McCormick, który jest właścicielem takich marek jak Kamis, Frank's RedHot czy Cholula, chce bowiem rozwinąć swój biznes żywieniowy i dlatego zależało firmie na Hellmann's i Knorr. Te dwie marki przynosiły zaś 70 proc. dochodów Unilever Foods. Według analityków fuzja da McCormick wzrost organiczny sprzedaży rzędu od 3 do 5 proc.

Z kolei Unilever chce skoncentrować się na higienie osobistej, który to segment rośnie szybciej niż spożywczy. Dlatego w grudniu pozbył się swojego działu zajmującego się lodami, który teraz działa osobno jako Magnum.

Transakcja zostanie sfinalizowana w 2027

Fuzja zakończy się w połowie 2027 r., o ile wydadzą na nią zgodę akcjonariusze i regulatorzy rynku. Transakcja nie dotyczy indyjskiego działu spożywczego Unilever.

– To połączenie dwóch firm, które wiedzą, jak prowadzić biznes i które razem chcą dokonać integracji – mówił na spotkaniu z akcjonariuszami Unilever CEO McCormick Brendan Foley.

Po połączeniu swego działu żywnościowego z McCormick Unilever wyznaczy czterech z 12 członków nowej firmy. Przez pierwsze dwa lata jednym z nich będzie ktoś z zarządu Unilever.

McCormick za to chce utrzymać swoją światową centralę w Hunt Valley w stanie Maryland. Stworzy też drugą, międzynarodową siedzibę w Holandii, czyli obok Unilever. Do tego chce wejść też na jedną z europejskich giełd.

Akcje McCormick poszły w górę o 1 proc. na wieść o tej transakcji, z kolei walory Unilever pozostały w miejscu. To nie dziwi analityków, zwłaszcza że takie połączenia jak Kraft Heinz czy Keurig Dr Pepper zakończyły się klapą.

„Dostrzegamy istotne strategiczne uzasadnienie tej potencjalnej transakcji oraz prawdopodobny, znaczący wzrost zysku na akcję. Zauważamy jednak, że wysoka wartość transakcji, ryzyko jej realizacji oraz wynikająca z niej większościowa kontrola akcjonariuszy Unilever nad połączonym podmiotem mogą osłabić początkowy entuzjazm inwestorów” – napisał więc w komentarzu dla inwestorów Andrew Lazar z banku Barclays.

Zdjęcie przedstawia zakład firmy Unilever
Unilever sprzedaje swój dział żywnościowy firmie McCormick. Fot. Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polsce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Ekspansja na trudny rynek. Jak budować biznes w Angoli?
Angola przyciąga skalą zasobów i rosnącą gospodarką, ale wciąż pozostaje rynkiem wymagającym cierpliwości, kapitału i wieloletniej obecności. Polskie doświadczenia pokazują, że sukces nie wynika z jednorazowej ekspansji, lecz z konsekwentnego budowania relacji i dostosowania do lokalnych realiów.
31.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.
WIG20 i WIG zakończyły dzisiejszy dzień na plusie. To efekt dobrych notowań spółek surowcowych i energetycznych.
30.03.2026
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026