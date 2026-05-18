Michał Mierzejewski pokieruje największym europejskim regionem w Philip Morris International

Michał Mierzejewski został nowym prezesem Philip Morris International na region Europy Północnej i Zachodniej. Polak pokieruje największym – liczącym 15 rynków – obszarem biznesowym amerykańskiego koncernu w Europie.

Jednocześnie koncern tytoniowy podał, że „docenia kluczową rolę polskiego rynku i włącza Polskę do nowego klastra biznesowego, obejmującego 15 kluczowych rynków europejskich".

Michał Mierzejewski jest związany z firmą Philip Morris od 2004 r. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora ds. korporacyjnych w Polsce, prezesa Philip Morris w Polsce i krajach bałtyckich, a ostatnio prezesa PMI na region Europy Północno-Wschodniej.

W skład obszaru, którym pokieruje, wchodzą: Andora, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Wyspy Kanaryjskie.

– Michał objął istotny dla PMI obszar biznesowy w Europie. W jego skład wchodzą zarówno perspektywiczne, jak i bardziej dojrzałe i konkurencyjne rynki, na których nie brakuje dziś wyzwań regulacyjnych. Wszyscy w naszej firmie znamy i cenimy Michała za jego bogate doświadczenie, trafne i pragmatyczne spostrzeżenia oraz niezachwiane zaangażowanie w osiąganiu kluczowych celów – skomentował szef koncernu na Europę Massimo Andolina.

– Region, za który odpowiadam, to ponad 2,66 mln km kw., zamieszkałych przez ponad 31 mln pełnoletnich konsumentów, którzy nadal palą papierosy. Chciałbym, żeby ten odsetek palaczy w moim regionie biznesowym był jak najmniejszy. Moim celem jest wygaszenie papierosów. Już dziś w moim regionie są państwa, w których papierosy są w odwrocie, ponieważ palacze zastępują je produktami alternatywnymi, takimi jak podgrzewacze tytoniu, e-papierosy czy saszetki nikotynowe. I to jest kierunek, w którym zmierzamy – skomentował z kolei Michał Mierzejewski.

Jak podaje koncern, „awans Michała Mierzejewskiego wpisuje się w historię rosnącej roli polskich liderów w firmie. Od pięciu lat prezesem grupy Philip Morris International jest Jacek Olczak. To pierwszy w historii Polak na stanowisku prezesa globalnej korporacji. Polacy są też najliczniejszą europejską nacją w światowych strukturach firmy i trzecią co do liczebności na świecie. W PMI szacunkowo co dwunasty menedżer ma polski paszport" – podano w komunikacie.

