Microsoft ogłosił podwyżki cen konsoli Xbox

Microsoft podniesie ceny konsoli Xbox. Urządzenia zdrożeją na wszystkich rynkach. Koncern uzasadnia podwyżki wysokimi cenami komponentów.

Modele konsoli Xbox 512 GB podrożeją o 100 dolarów, a modele 1 TB o 150 dolarów – podała firma. Według obecnego kursu dolara to odpowiednio 377 zł w przypadku modeli 512 GB i o 565 zł. Microsoft nie podał jednak, o ile konkretnie wzrosną ceny w Polsce.

Aktualizacja cen startuje 1 sierpnia. Microsoft ogłosił także wycofanie z oferty modelu 2 TB.

To kolejna podwyżka konsoli Xbox w ostatnim czasie. W październiku firma zdecydowała się na podwyżki o 20–70 dolarów na rynku w USA.

„Mieliśmy nadzieję, że kolejna podwyżka cen nie będzie konieczna i przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy z dostawcami nad różnymi opcjami. Niestety, ceny pamięci masowej i operacyjnej wzrosły ponad 2,5-krotnie" – podała firma w komunikacie.

Microsoft dodał, że w okresie do jesieni 2027 r. spodziewa się kolejnego podwojenia cen.

„Cały przemysł elektroniki użytkowej zmaga się z obecnym kryzysem na rynku podzespołów, ale jego skutki są szczególnie dotkliwe dla konsol. W przeciwieństwie do telefonów, komputerów, głośników i innych urządzeń konsumenckich, konsole zazwyczaj nie są sprzedawane z zyskiem, lecz za cenę niższą niż koszt ich produkcji" – stwierdził Microsoft w komunikacie.

Największy konkurent Microsoftu na rynku konsoli – Sony, producent PlayStation – zdecydował się na podwyżkę cen w marcu 2026 r. Ceny także wzrosły na wszystkich rynkach.

Polecamy: Ceny pamięci poszły ostro w górę. Co się stało i jak to wpłynie na rynek elektroniki konsumenckiej?