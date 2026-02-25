Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 16:49

Mija ważny termin. Zjednoczone Królestwo wprowadza wymóg Elektronicznej Autoryzacji Podróży

Od 25 lutego podróżni z 85 krajów, w tym z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji, którzy nie potrzebują wizy wjazdowej, muszą uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed podróżą do Zjednoczonego Królestwa. Jak czytamy w komunikacie, jest to istotny krok w kierunku cyfryzacji systemu imigracyjnego, umożliwiający w przyszłości bezkontaktowe przekraczanie granicy. Do września 2025 r. wydano 19,6 mln ETA.

Jak informuje Ambasada Brytyjska, podróżni muszą posiadać ETA, jeśli nie potrzebują wizy na krótkie pobyty do sześciu miesięcy lub jeśli nie mają przyznanego statusu imigracyjnego w Zjednoczonym Królestwie. Przewoźnicy, w tym linie lotnicze, będą zobowiązani odmówić wejścia na pokład uprawnionym osobom, które nie okażą ETA.

Obywatele brytyjscy z podwójnym obywatelstwem będą musieli przedstawić ważny paszport brytyjski lub potwierdzenie posiadania obywatelstwa. Wymóg ten obowiązuje wszystkich obywateli brytyjskich niezależnie od ich narodowości. Podobne zasady funkcjonują m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie.

Od 26 lutego 2026 r. potwierdzenia posiadania obywatelstwa brytyjskiego będą wydawane w formie cyfrowej. Wniosek składa się tylko raz – uprawnienie nie wygasa wraz z paszportem.

– Program ETA stanowi kluczowy element naszych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa granic Zjednoczonego Królestwa, zapewniając nam nadzór nad osobami wjeżdżającymi do naszego kraju – powiedział minister ds. migracji i obywatelstwa Mike Tapp .

Jak dodał, każdy, kto chce odwiedzić Zjednoczone Królestwo, powinien upewnić się, że jest gotowy do podróży i posiada odpowiednie zezwolenie. Dotyczy to również osób z podwójnym obywatelstwem, które powinny posiadać ważny brytyjski paszport lub potwierdzenie posiadania obywatelstwa brytyjskiego.

Jak wnioskować o ETA?

ETA jest również obowiązkowa dla osób podróżujących lotami łączonymi i przechodzących przez kontrolę paszportową.

Wniosek – jak zapewnia Ambasada Brytyjska – można złożyć szybko i łatwo przez aplikację UK ETA. Większość osób otrzymuje decyzję automatycznie w ciągu kilku minut, co umożliwia spontaniczne podróże. Zaleca się jednak pozostawienie do trzech dni roboczych na rozpatrzenie wniosku, ponieważ niektóre z nich wymagają dodatkowej analizy.

Wnioskodawcy muszą podać dane osobowe i biometryczne oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące kwalifikacji i karalności. Po zatwierdzeniu ETA jest cyfrowo powiązana z paszportem.

Warto wiedzieć:

  • Osoby z krajów bezwizowych nie potrzebują wizy na krótkie pobyty trwające do sześciu miesięcy, o ile cel wizyty mieści się w przepisach dotyczących odwiedzin. Uprawnieni podróżni z krajów bezwizowych mogą ubiegać się o ETA.
  • Przewoźnik może według własnego uznania zaakceptować brytyjski paszport po terminie ważności jako dokument alternatywny.
  • Osoby, które wcześniej posiadały brytyjski paszport, mogą ubiegać się o awaryjny dokument podróżny, jeśli pilnie potrzebują wjechać do Zjednoczonego Królestwa. Na granicy Straż Graniczna ocenia, czy dana osoba spełnia kryteria wjazdu, i w razie potrzeby przeprowadza dodatkową kontrolę.
Londyński Big Ben na tle flagi brytyjskiej
Na zdjęciu londyński Big Ben na tle flagi brytyjskiej. Fot. TravelPix Ltd/Getty Images.
