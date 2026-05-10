MSWiA zapowiada zmiany w nadawaniu polskiego obywatelstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało prace nad zaostrzeniem zasad przyznawania polskiego obywatelstwa.

Resort podkreślił w mediach społecznościowych, że „obywatelstwo Polski to przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć”, a planowane zmiany mają zagwarantować, że osoby przyjmowane do polskiego narodu będą spełniały określone wymagania.

🇵🇱 Pracujemy nad zmianami w nadawaniu polskiego obywatelstwa.



Obywatelstwo Polski to przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć. Dlatego planujemy wprowadzić zmiany które zagwarantują, że każdy kogo przyjmujemy do naszego narodu jest tego godny:



Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. test obywatelski sprawdzający znajomość historii, wartości i zasad państwa, obowiązek podpisania aktu lojalności wobec Polski, a także wymóg wysokiego poziomu znajomości języka polskiego. MSWiA chce również, aby kandydaci do obywatelstwa musieli wykazać co najmniej ośmioletni pobyt w Polsce oraz posiadanie polskiej rezydencji podatkowej. Resort nie podał jeszcze szczegółów projektu ani terminu przedstawienia zmian.