Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.05.2026
NEWSROOM XYZ
10.05.2026 17:13

MSWiA zapowiada zmiany w nadawaniu polskiego obywatelstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało prace nad zaostrzeniem zasad przyznawania polskiego obywatelstwa.

Resort podkreślił w mediach społecznościowych, że „obywatelstwo Polski to przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć”, a planowane zmiany mają zagwarantować, że osoby przyjmowane do polskiego narodu będą spełniały określone wymagania.

Czytaj również: „To nie będzie projekt Izera”. Pierwszy polski samochód elektryczny wyjedzie na ulice w 2029 r.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. test obywatelski sprawdzający znajomość historii, wartości i zasad państwa, obowiązek podpisania aktu lojalności wobec Polski, a także wymóg wysokiego poziomu znajomości języka polskiego. MSWiA chce również, aby kandydaci do obywatelstwa musieli wykazać co najmniej ośmioletni pobyt w Polsce oraz posiadanie polskiej rezydencji podatkowej. Resort nie podał jeszcze szczegółów projektu ani terminu przedstawienia zmian.

Kobieta trzymająca polską flagę na ramieniu, w tle uczestnicy marszu 11 listopada
Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. test obywatelski sprawdzający znajomość historii, wartości i zasad państwa. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
BGK rozkręca się w Ukrainie. „Przestaliśmy być anonimowi w kluczowych ministerstwach"
Przedstawicielstwo BGK w Ukrainie staje się pierwszym punktem kontaktu dla firm zainteresowanych biznesem za wschodnią granicą. „To byłby wielki strategiczny błąd, gdybyśmy nie byli tam pierwsi. Gdy…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Felvidék, czyli jak wybory ożywiły dawne lęki. Słowacy boją się Pétera Magyara
W Bratysławie porażka Viktora Orbana spotkała się z zupełnie inną reakcją niż w Warszawie. Telefoniczna rozmowa Roberta Ficy i Pétera Magyara pokazuje, że oba kraje przyjęły kolizyjny kurs, którego…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Z CVC do G2A. Krzysztof Krawczyk inwestuje duże pieniądze w platformę e-commerce
Zaledwie kilka tygodni temu Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiego biura funduszu CVC, ogłosił odejście z firmy po 11 latach. Jak dowiedziała się redakcja XYZ, został dużym inwestorem w firmie G2A.…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Japonia wychodzi z powojennego cienia. Tokio buduje własny system bezpieczeństwa w Azji
Kontyngent japońskich wojsk na Filipinach, nowe kontrakty zbrojeniowe i rosnąca sieć regionalnych sojuszy pokazują, że Tokio coraz wyraźniej chce utrzymywać Chiny w szachu – częściowo przejmując rolę…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Iluzja wiedzy w epoce AI. Scrollujemy coraz więcej, rozumiemy coraz mniej (WYWIAD)
Nigdy nie mieliśmy tak łatwego dostępu do informacji, a jednocześnie tak trudno było nam odróżnić wiedzę od szumu. O tym, dlaczego scrollowanie zastępuje nam myślenie, komu dziś ufamy bardziej niż…
09.05.2026