Mundial wkracza w fazę pucharową. Tak wyglądają pary play-offów

W nocy z soboty na niedzielę odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej USA–Kanada–Meksyk. Spośród 48 drużyn dalej przeszły 32, które powalczą o awans do 1/8 finału turnieju.

Po 17 dniach mundialu wiadomo, kto zagra w fazie pucharowej. Jedną z najciekawiej zapowiadających się rywalizacji jest mecz Portugalii z Chorwacją (3 lipca, o godz. 1 czasu polskiego).

Ponadto w 1/16 zmierzą się ze sobą:

RPA - Kanada (28 czerwca, godz. 21);

(28 czerwca, godz. 21); Brazylia - Japonia (29 czerwca, godz. 19);

(29 czerwca, godz. 19); Niemcy - Paragwaj (29 czerwca, godz. 22.30);

(29 czerwca, godz. 22.30); Holandia - Maroko (30 czerwca, godz. 3);

(30 czerwca, godz. 3); Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30 czerwca, godz. 19);

(30 czerwca, godz. 19); Francja - Szwecja (30 czerwca, godz. 23);

(30 czerwca, godz. 23); Meksyk - Ekwador (1 lipca, godz. 3);

(1 lipca, godz. 3); Anglia - Demokratyczna Republika Konga (1 lipca, godz. 18);

(1 lipca, godz. 18); Belgia - Senegal (1 lipca, godz. 22);

(1 lipca, godz. 22); USA - Bośnia i Hercegowina (2 lipca, godz. 2);

(2 lipca, godz. 2); Hiszpania - Austria (2 lipca, godz. 21);

(2 lipca, godz. 21); Szwajcaria - Algieria (3 lipca, godz. 5);

(3 lipca, godz. 5); Australia - Egipt (3 lipca, godz. 20);

(3 lipca, godz. 20); Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (noc z 3 na 4 lipca, o północy);

(noc z 3 na 4 lipca, o północy); oraz Kolumbia - Ghana (4 lipca, godz. 3.30).

Tegoroczny mundial jest o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy z grupy wychodzą nie dwie, a w wybranych przypadkach trzy drużyny. FIFA rozszerzyła grono pucharowiczów o 8 drużyn z 12, które uzyskały najlepsze wyniki spośród wszystkich reprezentacji zaklasyfikowanych na trzecim miejscu.

Z takiej możliwości nie skorzystają Iran, Korea Południowa, Szkocja i Urugwaj, które choć zajęły trzecie miejsce, tak ich pula punktów była niewystarczająca, żeby wyprzedzić inne zespoły na tej samej lokacie. Ponadto z mistrzostwami pożegnały się: Czechy, Katar, Haiti, Turcja, Curacao, Tunezja, Nowa Zelandia, Irak, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Panama i Jordania.

Mecze 1/8 finału odbędą się od 4 do 7 lipca. Następnie zaplanowane są spotkania ćwierćfinałowe, półfinałowe oraz mecz o trzecie miejsce i finał, który zostanie rozegrany 19 lipca w Nowym Jorku.

Źródło: XYZ, PAP

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