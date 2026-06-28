Mundial wkracza w fazę pucharową. Tak wyglądają pary play-offów
W nocy z soboty na niedzielę odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej USA–Kanada–Meksyk. Spośród 48 drużyn dalej przeszły 32, które powalczą o awans do 1/8 finału turnieju.
Po 17 dniach mundialu wiadomo, kto zagra w fazie pucharowej. Jedną z najciekawiej zapowiadających się rywalizacji jest mecz Portugalii z Chorwacją (3 lipca, o godz. 1 czasu polskiego).
Ponadto w 1/16 zmierzą się ze sobą:
- RPA - Kanada (28 czerwca, godz. 21);
- Brazylia - Japonia (29 czerwca, godz. 19);
- Niemcy - Paragwaj (29 czerwca, godz. 22.30);
- Holandia - Maroko (30 czerwca, godz. 3);
- Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30 czerwca, godz. 19);
- Francja - Szwecja (30 czerwca, godz. 23);
- Meksyk - Ekwador (1 lipca, godz. 3);
- Anglia - Demokratyczna Republika Konga (1 lipca, godz. 18);
- Belgia - Senegal (1 lipca, godz. 22);
- USA - Bośnia i Hercegowina (2 lipca, godz. 2);
- Hiszpania - Austria (2 lipca, godz. 21);
- Szwajcaria - Algieria (3 lipca, godz. 5);
- Australia - Egipt (3 lipca, godz. 20);
- Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (noc z 3 na 4 lipca, o północy);
- oraz Kolumbia - Ghana (4 lipca, godz. 3.30).
Tegoroczny mundial jest o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy z grupy wychodzą nie dwie, a w wybranych przypadkach trzy drużyny. FIFA rozszerzyła grono pucharowiczów o 8 drużyn z 12, które uzyskały najlepsze wyniki spośród wszystkich reprezentacji zaklasyfikowanych na trzecim miejscu.
Z takiej możliwości nie skorzystają Iran, Korea Południowa, Szkocja i Urugwaj, które choć zajęły trzecie miejsce, tak ich pula punktów była niewystarczająca, żeby wyprzedzić inne zespoły na tej samej lokacie. Ponadto z mistrzostwami pożegnały się: Czechy, Katar, Haiti, Turcja, Curacao, Tunezja, Nowa Zelandia, Irak, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Panama i Jordania.
Mecze 1/8 finału odbędą się od 4 do 7 lipca. Następnie zaplanowane są spotkania ćwierćfinałowe, półfinałowe oraz mecz o trzecie miejsce i finał, który zostanie rozegrany 19 lipca w Nowym Jorku.
Źródło: XYZ, PAP
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